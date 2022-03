Sénégal: 4ème édition des Ateliers de la pensée - Dans les dédales de l'univers de la fiction

La deuxième journée de la 4ème édition des Ateliers de la pensée a été ouverte, jeudi dernier, à l'Auditorium du Musée des civilisations noires, par un panel portant sur la " Cosmopoétique des liens " dans la littérature.

Un riche moment de réflexions avec, notamment, les interventions des écrivains Mohamed Mbougar Sarr et Wilfried N'Sondé qui ont éclairé sur l'univers de la fiction et des liaisons fantasmagoriques.

" Littérature : la cosmopoétique des liens ". C'est le thème du panel sur lequel une pléiade d'hommes de lettres a été invitée à réfléchir, jeudi dernier, pour la deuxième journée de la 4ème édition des Ateliers de la pensée. L'énoncé du sujet titille le pédantisme et l'afféterie. Mais sa considération est pourtant intéressante pour le grand public. La cosmopoétique permet d'établir un nouveau rapport au monde. Ces liens heureux ont été abordés par l'écrivain sénégalo-français David Diop (Prix Goncourt des lycéens 2018), le critique littéraire Alexandre Gefen (spécialiste de la biofiction), l'écrivain congolais Wilfried N'Sondé (lauréat du Prix des Cinq continents 2007) et le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr (Goncourt 2021).

Les deux derniers ont singulièrement entretenu des fertiles magies de la fiction et de la symbolique souvent insoupçonnée de la bibliothèque. La fiction, le moyen d'inscrire la littérature comme le secours d'une humanité prise dans de pénibles secousses. Wilfried N'Sondé a découvert en la littérature " des lunettes qui permettent de déambuler dans un monde incompréhensible ". Le Français d'origine congolaise pense la fiction au service d'une nouvelle alliance avec le vivant, tant elle serait une mise en forme de la spiritualité et de l'imagination ainsi qu'une construction mentale. Elle est un véhicule pour rattraper une humanité qui court à sa perte.

Observer, analyser

Pour marquer l'affirmation, le lauréat du Prix Ahmadou Kourouma 2018 sert une anecdote qui a peut-être donné le ton de sa vie de romancier. Il avait 8 ou 9 ans, relate-t-il. À la rentrée scolaire, la maîtresse demande à la classe de raconter les vacances. " Moi, je ne faisais que dormir, me réveiller, manger, regarder la télévision et jouer au foot sur le parking ", se souvient Wilfried N'Sondé, finement comique. Un récit peu enclin à enthousiasmer l'enseignante et ses camarades bien moins misérables. Le futur écrivain décide alors d'inventer de formidables vacances en Inde, avec de superbes moments en avion et dans les paysages merveilleux du pays de Mohandas Gandhi.

" J'avais obtenu la meilleure note. Ce qui était formidable, c'est que pendant que la maîtresse lisait, elle faisait elle-même le voyage et la classe aussi passait ces vacances indiennes. Par la même occasion, la fiction a changé mon statut. Je n'étais plus le looser de la classe, j'étais respecté, je n'étais plus le fils d'émigrés des quartiers chauds, les gamins du quartier me prenaient pour un extraterrestre intellectuel, j'étais devenu le préféré de la maitresse. Tout a changé. Mettre en forme la construction mentale m'a permis de tisser de nouveaux liens sociaux et de m'émanciper ", a observé Wilfried N'Sondé.

Autre bonheur de la fiction, selon le romancier congolais, c'est qu'elle déplace l'homme de son fier piédestal et lui permet de se rapprocher, d'observer, d'analyser les êtres microscopiques, et même de s'en identifier.

Comme autre anecdote pour illustration, il évoque l'inspiration de son sixième et excellent roman, " Femme du ciel et des tempêtes ". Il y traite de l'historique, du spirituel et de la quête de l'harmonie entre l'humain et le vivant. Il amène vers un regard neuf de la nature, que l'homme ne devra plus chercher à simplement exploiter ou dominer. " Nous vivons une époque qui se targue de beaucoup de rationalisme. Or, les physiciens avouent ne comprendre que 4,8% de ce qui existe. Autant dire rien, même si ce rien a permis de fabriquer des ordinateurs et des bombes ", égratigne Wilfried N'Sondé, qui pose la question de comment appréhender les 95,2% qui restent. De son avis, la fiction constitue ce moyen, avec les actes qui constituent son Adn, la spiritualité, le rêve, l'imagination, la transe, entre autres.

La bibliothèque littéraire comme cosmopoétique des liens invisibles

Avec un cachet plus philosophique, Mohamed Mbougar Sarr a expliqué son statut renommé par " un début de fiction ". Il raconte la prédiction de son grand-père et homonyme qui, au soir de sa vie, a révélé sous forme de conte qu'il allait revenir après sa mort " pour devenir du papier, se transformer en écritures et lire (lui-même) les êtres ". Le Lauréat du Goncourt 2021 y voit la définition la plus profonde de la projection vers le passé et vers le futur, mais qui commence pourtant par une fiction (se référant au conte). Le jeune romancier se demande, finalement, " à qui sommes-nous lus lorsque nous lisons ".

Se servant lui-même la réponse, il considère que l'activité esthétique est une activité profondément sociale où chacun prend part selon son histoire sociale. Ce serait pareil pour la lecture qui est une tentative ludique, mais sérieuse, pour dégager certains liens dans leur forme la plus puissante, ainsi qu'une confession entre le lecteur et l'auteur. " C'est pourquoi le sentiment le plus jouissif après avoir fermé un livre, c'est d'avoir l'impression d'être lu autant que d'avoir lu. Et c'est pourquoi encore, chez un écrivain, la gloire vient quand un lecteur vous dit que vous l'avez compris et qu'il a eu l'impression que vous le racontez ", chante le prodige.

Pour concorder le lien transcendantal que tisse la littérature pour la cosmopoétique, Mbougar Sarr offre une fine note de lecture du célèbre livre de Jorge Luis Borges, " La Bibliothèque de Babel ". Ce livre énigmatique, selon la lecture de Mbougar, est un texte parfait où on a rarement vu une corrélation aussi forte entre un sujet et son objet. L'étrangeté de la nouvelle est que, dans la description de cette gigantesque et majestueuse bibliothèque, aucun lecteur n'apparaît. Pourtant, l'auteur de " La plus secrète mémoire des hommes " a bien lu des lecteurs, lui. Des lecteurs dont il entend les échos d'outre-tombe.

Le livre, un réceptacle

" Il fait remarquer qu'il s'agit simplement de la bibliothèque de Babel dans ce livre, et donc du royaume de tous les peuples de la terre. On approche réellement de la vision cosmique de la bibliothèque, selon laquelle elle serait métaphoriquement l'image du monde. De plus, la vérité du monde est celle d'un livre ; le livre étant le réceptacle de la parole divine (Coran, Bible et Thora).

" En wolof, bind (écrire) renvoie à l'acte de création absolue. En français, on parle de nouveau chapitre de sa vie, de tourner la page, etc. Le livre nous suit partout dans la vie, mais aussi après la mort. Justement, les lecteurs sont présents dans " La Bibliothèque de Babel " car il s'agit aussi de celle des morts. Toute bibliothèque est faite pour les morts, pour la postérité. Surtout parce que la bibliothèque est socialement un lieu de mémoire(s), une mémoire de l'expérience humaine.

Nous l'explorons pour découvrir ce qui a été déjà vécu, déjà fait et déjà éprouvé. Ceux qui ont les réponses à nos questions, ce sont les morts. Ce sont ceux qui ont lu avant nous, les lecteurs du passé, ceux qui lisent depuis plus longtemps que nous et qui continuent à lire ", a prodigué l'auteur de " La Cale ", lauréat également du Prix métis des lecteurs 2018 pour " Silence du chœur ".

Mohamed Mbougar Sarr conçoit que la destruction de quelque forme de bibliothèque (physique, immatérielle et orale) est l'un des tabous culturels les plus effroyables et catastrophiques qui soit. Il évoque la réflexion d'Amadou Hampathé Bâ, " en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ". De là, il invite à se demander pourquoi l'idée d'une bibliothèque qui brûle plonge-t-elle l'homme dans les abîmes de l'épouvante et de la tristesse.

" Parce que ce n'est pas seulement une richesse et des savoirs qui sont perdus et détruits, pas uniquement la mémoire de plusieurs siècles qui est menacée, on a surtout l'impression que c'est un espace social majeur du lien avec les morts qui est défait. La bibliothèque est une possibilité de mieux nous connaître, d'avoir une réponse et une liaison avec les ancêtres ", répond Mbougar Sarr, qui éclaire par-là sur cette cosmopoétique dont il est question.