Sénégal: Macky Sall a inauguré le Grand pont à péage de Foundiougne

Foundiougne — Le président Macky Sall a procédé samedi à l'inauguration du Grand pont à péage de Foundiougne, une infrastructure enjambant le Saloum, un bras de mer, a constaté l'APS.

Accompagné de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Chine Xiao, le chef de l'Etat sénégalais a notamment coupé le ruban et dévoilé la plaque inaugurale, peu après son arrivée dans cette localité de la région de Fatick, dans le centre du pays.

La construction du pont à péage de Foundiougne lancé en février 2018 a été financée à hauteur de 45 milliards de francs CFA (environ 77 millions de dollars USD) par l'Etat du Sénégal et Eximbank of China, lit-on dans un document d'AGEROUTE-centre transmis à l'APS.

Le pont va permettre de raccourcir le trajet vers la Gambie et la Casamance mais aussi de jouer un rôle important dans le désenclavement et le développement du potentiel du département de Foundiougne, a souligné le ministère des Infrastructures terrestres et du Désenclavement.

Près de 2000 emplois directs et indirects ont été générés pendant la phase des travaux de construction du Grand pont à péage de Foundiougne, a fait savoir le Bureau de l'information gouvernementale (BIG) dans une note de présentation du projet.

Cet ouvrage stratégique de franchissement du fleuve le Saloum représente "l'aboutissement de la volonté du Gouvernement de doter tout le Sénégal d'infrastructures modernes pour désenclaver la ville de Foundiougne et le pays", souligne le document.

"Ce pont, relève le texte, est un puissant levier pour l'exploitation des fortes potentialités, agricoles, économiques, culturelles et touristiques de Foundiougne et de l'ensemble des îles du Saloum, Toubacouta, Passy, Sokone, Bassoul pour ne citer que celles-là".

Il va favoriser également "le désenclavement des régions naturelles de la Casamance et du Sine-Saloum, et le renforcement de l'axe Dakar-Banjul. Le développement les activités de pêche, du tourisme mais aussi l'accès à la santé et à l'éducation", ajoute-t-il.