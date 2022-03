Afrique: OIT - Gilbert F. Houngbo du Togo élu nouveau Directeur général

Élu le 25 mars 2022 à Génève, suite à une élection du Conseil d'administration, Gilbert F. Houngbo est le onzième (11ème) nouveau directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT).

Il a été élu devant quatre (4) autres candidats. Notamment, Kang Kyung-wha (République de Corée), Mthunzi Mdwaba (Afrique du Sud), Muriel Pénicaud (France), et Greg Vines (Australie). Le nouveau patron de l'Oit est également le premier Africain à occuper ce poste. Succédant à M. Guy Ryder, du Royaume-Uni, qui a occupé ce poste depuis 2012, Gilbert F. Houngbo prendra ses fonctions en octobre 2022.

Gilbert F. Houngbo est un ex-Premier ministre du Togo

Présentement, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), l'Oit n'est pas un nouveau domaine pour lui. L'ex Premier ministre du Togo a été dans les années antérieures directeur général adjoint de l'OIT pour les opérations sur le terrain et les partenariats. " Bien que mes origines soient africaines, ma perspective est mondiale.

À une époque malheureusement marquée par les divisions, mon engagement à être un directeur général unificateur reste ferme... Je ne serai le Directeur général de personne et le Directeur général de tout le monde. Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, de toutes les régions du monde, peuvent et doivent compter sur ma totale disponibilité pour représenter et défendre les points de vue de tous les mandants tripartites de l'organisation. ", tels sont les premiers mots du nouveau patron de l'Oit. Puis d'ajouter qu'il sera le porte-voix de ceux qui comptent sur cette structure internationale.

Rappelons que l'OIT a été fondée en 1919 et a pour mandat de promouvoir le travail décent pour tous et est la plus ancienne agence spécialisée des Nations Unies. Elle compte 187 États Membres est la plus ancienne agence spécialisée des Nations Unies.