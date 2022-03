Afrique: Secteur des transports - La Côte d'Ivoire et le Maroc renforcent leur partenariat

Le partenariat entre le Ministère des Transports et le groupe marocain Tanger Med se concrétise davantage. En attendant la signature effective d'un accord cadre, prévue dans les tous prochains jours à Abidjan, le Ministre des Transports Amadou Koné et le Président du directoire de cet important hub maritime et portuaire du royaume chérifien, Fouad Brini, ont finalisé les négociations le jeudi 24 mars 2022 à Rabat.

Tanger Med accompagnera la Côte d'Ivoire, notamment dans la structuration de la zone industrielle automobile de San Pedro.

Pour le Ministre Amadou Koné, il s'agit là d'une belle opportunité de coopération Sud-Sud qui s'inscrit dans la vision de renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, vision portée par le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara et le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed 6.

" Nos pays sont unis par des rapports d'amitié et de fraternité qui datent depuis très longtemps. Il est donc important que ces rapports soient aujourd'hui renforcés par des partenariats économiques et de partage d'expertises ", a indiqué le Ministre ivoirien des Transports. Avant de souligner que la Côte d'Ivoire est déterminée à accompagner toute initiative pouvant contribuer à mettre en valeur son potentiel et aider à son développement.

Avant cette visite du Ministre Amadou Koné au Maroc, une délégation de Tanger Med avait également séjourné en Côte d'Ivoire. Mission au cours de laquelle la délégation marocaine a pu s'imprégner des opportunités de collaboration aussi bien à Abidjan qu'à San Pedro.