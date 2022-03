Sénégal: Carte nationale de la presse - Des correspondants enrôlés à Louga

Louga — Une délégation de la Commission de la carte nationale de presse (CCNP) a procédé, vendredi, à Louga, à l'enrôlement des journalistes et techniciens des médias de la région pour l'obtention de ce papier d'identification, a constaté l'APS.

"La Commission de la carte nationale de presse est à Louga pour enrôler et informer tous les journalistes et techniciens des médias des nouvelles dispositions du code de la presse et de la carte nationale de presse qui sera exigible à partir du 1er juin 2022", a dit le président de ladite commission, Daouda Mine.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'enrôlement des journalistes et techniciens des médias.

"A Louga, le gouverneur , El Hadj Bouya Amar a eu des mots très aimables à l'endroit de la commission et a promis de nous accompagner dans notre mission", s'est-il réjoui, avant de rappeler les critères d'obtention de la carte nationale de la presse.

Le gouverneur a de son côté promis que ses services allait prendre, à partir de la date butoire, toutes les dispositions nécessaires, pour ne plus recevoir, dans les activités administratives, les personnes qui ne disposeront pas de la carte nationale de presse.

Selon Daouda Mine, l'un des objectifs principaux de ce document d'identification est de participer à l'assainissement du milieu de la presse.

"Des critères sont édictés par la loi pour délivrer la carte et la commission a l'obligation de respecter cela", a-t-il dit, soulignant que les dépôts en ligne sont toujours possible et vont se poursuivre au-delà de la date butoire du 1 juin 2022.

Une quinzaine de journalistes de Louga et Kebemer ont été enrôlés par la commission à la fin de la journée.

La délégation de la commission poursuivra sa tournée, samedi, à Saint-Louis et dans les jours à venir à Ziguinchor, Kaolack et Matam.

Elle a exempté du paiement des 10.000 francs CFA exigés des demandeurs de la carte tous les correspondants des médias travaillant en dehors de Dakar, les journalistes et les techniciens sortis des écoles de journalisme et de communication en 2021 et 2022.

Depuis le 15 mars 2021, cinq lots de cartes de presse ont été distribués, selon Daouda Mine qui annonce la distribution d'un prochain lots de cartes le 30 mars.