Congo-Kinshasa: Énergie - Dix millions de Congolais électrifiés d'ici à 2030

La République démocratique du Congo (RDC) veut atteindre le taux sans précédent de 30 % d'électrification, soit 21 millions de Congolais à connecter avec de l'énergie propre. Il s'agit d'un défi pour l'actuel gouvernement qui a placé l'électricité au cœur de son programme de développement.

Outre les grandes réformes qui ont marqué le secteur au cours des dernières années, il y a aussi l'arrivée d'acteurs potentiels comme Bboxx, un fournisseur d'énergie de nouvelle génération. Ce dernier va accompagner le pays dans la connexion de trois millions de personnes d'ici à 2024 et dix millions d'ici à 2030.

Tout commence en 2020, lors du sommet sur l'investissement Royaume-Uni-Afrique. A cette occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réaffirmé sa détermination à atteindre 30 % d'électrification, soit vingt et un millions de Congolais électrifiés. Pour y parvenir, Kinshasa a choisi d'étendre et d'approfondir son partenariat avec un fournisseur d'énergie de nouvelle génération, Bboxx. L'accord conclu comprenait un engagement tacite de la société britannique d'énergie propre d'investir de manière significative en RDC. Concrètement, elle devrait établir ses services d'énergie propre dans les zones rurales et périurbaines. En outre, les deux partenaires ont décidé également de créer un environnement opérationnel plus favorable pour le secteur énergétique congolais.

Deux ans plus tard, le bilan est très intéressant. En effet, Bboxx a renforcé ses opérations dans sept provinces de l'est et du sud : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Tshopo, Haut-Uélé, le Haut-Katanga et le Lualaba. La société a réalisé l'exploit de fournir de l'énergie propre à plus de 35 000 Congolais dans les zones rurales et périurbaines. Avec ses investissements consentis en un laps de temps assez court, Bboxx devient aujourd'hui le plus grand service public-privé de la RDC. Elle a établi un réseau de plus de trente magasins, un centre d'appel et un centre de réparation de pointe pour les systèmes solaires. Sur le plan social, la société qui a établi son siège à Goma, la capitale du Nord-Kivu, a réussi à créer plus de mille emplois.

Toutefois, les efforts doivent se poursuivre pour atteindre les résultats initiaux plutôt ambitieux. Néanmoins, il faut compter avec un paysage institutionnel en profonde mutation. Il existe aujourd'hui une agence nationale des services d'électrification et d'énergie rurale qui n'a pas attendu pour lancer le " Fonds mwinda " destiné à collecter les soutiens des donateurs. Bboxx RDC et deux opérateurs sont déjà à pied d'œuvre, Bboxx fournissant à elle seule de l'énergie propre subventionnée à plus de 5 000 Congolais. Quant aux subventions solaires hors réseau fournies par le biais du Fonds mwinda, elles vont permettre d'accélérer le déploiement futur des connexions solaires et mini-réseaux autonomes.

Au regard des réalisations, il a été décidé de renouveler le partenariat avec Bboxx pour une période de deux ans. Par ailleurs, les travaux devront s'étendre aux provinces du Kasaï central, du Kasaï, du Kasaï oriental, du Kwilu, du Kongo central, de l'Équateur et de la ville province de Kinshasa. Le partenariat renouvelé prévoit d'inclure des solutions de cuisson propres sous la forme de réchauds au GPL dans le Grand Kivu et à Kinshasa. Pour sa part, Kinshasa va poursuivre ses mesures d'allègements fiscaux, notamment la suppression de la TVA sur la vente de systèmes solaires et solutions de cuisson durable, ainsi que sur les droits d'importation. Enfin, l'ambition des deux partenaires est d'atteindre trois millions de personnes d'ici à 2024 et dix millions d'ici à 2030.