Congo-Brazzaville: Commune de Pointe-Noire - Davy Sidney Mbomo Moly, nouvel ambassadeur culturel

Le nouvel ambassadeur culturel de la commune de Pointe-Noire a été nommé par l'ONG internationale Mb Production. La cérémonie de décoration a eu lieu le 24 mars en présence de Jean Claude Etoumbakoundou, secrétaire général de la ville de Pointe-Noire, représentant le préfet.

Le titre a été créé pour honorer et surtout encouger les hommes de culture à faire plus. La distinction symbolique n'est pas certes attachée à une mission précise mais elle est suffisante pour titiller l'envie et surtout pousser le nouvel ambassadeur à promouvoir la culture au niveau départemental.

Durant la cérémonie, le président-manager de l'ONG internationale MB production, Médard Mbongo, a déclaré que dorénavant, le nouvel ambassadeur culturel doit se fixer pour objectif de faire la promotion de la culture congolaise et de la commune de Pointe-Noire.

Il a, par ailleurs, donné les raisons qui ont conduit à la nomination du lieutenant-colonel Davy Sidney Mbomo Moly à ce poste. " Le lieutenant-colonel Davy Sidney Mbomo Moly est unanimement reconnu comme l'une des personnes qui ont inspiré de nombreux jeunes dans la ville de Pointe-Noire, c'est un homme d'ingéniosité et de subtilité. Il a une passion et un engagement au service de la culture. Nous faisons ce choix pour saluer le mérite, le travail et le dévouement de cet homme, une manière de lui pousser à faire plus ", a déclaré Médard Mbongo.

Le lieutenant-colonel Davy Sidney Mbomo Moly, ému, a remercié le président manager de l'ONG internationale Mb production et toute son équipe d'avoir porté leur choix sur sa personne pour occuper ce poste de prestige. " Je suis excité et honoré ", a-t-il dit, plein de sourire.

Cet homme en uniforme a hâte de rencontrer des jeunes et discuter avec eux sur la manière dont ils peuvent mieux se comprendre mutuellement à travers l'éducation, le sport et une plus grande tolérance culturelle. Notons que cette activité a connu la présence de Louis Gabriel Missatou, deuxième secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire; de Fabien Obongo, directeur départemental de la Culture et des Arts; des responsables administratifs, policiers et d'autres ambassadeurs culturels.