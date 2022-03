Congo-Kinshasa: Bukavu - Une société achète les déchets pour lutter contre la pollution du lac Kivu

La société Full developpement agency (FDA), une société spécialisée dans la collecte et transformation des déchets, invite la population de la ville de Bukavu (Sud-Kivu) à vendre les ordures ménagères notamment les déchets plastiques au lieu de les jeter dans les caniveaux ou dans le lac.

Cette initiative est lancée après les plaintes de la SNEL face à la pollution du lac Kivu qui affecte le bon fonctionnement du barrage Ruzizi 1. Une situation qui est à la base de coupures intempestives d'électricité dans la ville de Bukavu.

En fait, les déchets, surtout plastiques, entravent le bon fonctionnement du barrage Ruzizi 1. La plupart des déchets ménagers se retrouvent dans le lac Kivu et échouent au niveau de la centrale. Ces déchets constituent des matières premières pour l'entreprise Full developpement agency qui emploie des jeunes et des femmes dans la collecte et la transformation des déchets ménagers.

" Bukavu actuellement génère près de 800 tonnes de déchets par jour, selon les dernières données livrées par UN Habitat. Ces déchets finissent leur course dans le lac. Nous avons écrit à la SNEL parce que pour nous, ces déchets sont d'une part les matières premières et d'autre part, nous voulons contribuer à l'assainissement du milieu et du bassin de la centrale hydroélectrique. Nous voulons valoriser ces déchets. Les déchets plastiques sont transformés en pavées. Pour les déchets biodégradables, nous les transformons en engrais organiques ", explique Louange Ntakobajira, chargé des opérations au sein de cette entreprise.

Le point d'achat de ces déchets est à l'usine de traitement de Full developpement agency qui se situe à Elakat dans la commune d'Ibanda.