Congo-Kinshasa: L'absence des pâturages exacerbe les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs congolais dans le Nod-Kivu

Dans l'est de la République démocratique du Congo, le manque de pâturages et les dommages causés par le bétail qui détruit les champs conduisent souvent à de violentes altercations entre agriculteurs et éleveurs. Ces conflits sont fréquemment signalés dans des territoires du Nord-Kivu.

Il est 9 heures du matin à Rutshuru, à une soixantaine de kilomètres de Goma, la capitale du Nord-Kivu.

Bawere Buzige, un agriculteur de la chefferie de Bwisha dans le territoire de Rutshuru, vient déposer une plainte auprès de chef du village: cinquante mètres carrés de son champ de soja ont été dévastés par des vaches.

"Mon problème est lié à la dévastation de l'ensemble de mon champ par des vaches errantes. Ici, dans notre région, les éleveurs qui n'ont pas d'endroit pour faire paître leurs animaux les laissent errer dans les champs des autres. J'ai perdu un champ de soja juste à côté du bureau de la ville", se plaint-il.

Lorsque de tels désagréments surviennent, les éleveurs et les agriculteurs cherchent des solutions à l'amiable. "Mais cela ne se termine pas toujours comme souhaité", explique Désiré Bihege, un éleveur.

"Le bétail dévaste souvent les champs et nous nous asseyons avec les agriculteurs pour signer des compromis. Malheureusement, en tant qu'éleveurs, nous avons du mal à respecter les clauses, ce qui entraîne des conflits et parfois même des guerres " révèle-t-il.

Pour tenter de mettre fin à ce genre de problèmes, l'association des fermiers concessionnaires pour le développement a mis en place des espaces à louer aux éleveurs qui ont besoin de pâturages.

"Nous sommes des fermiers concessionnaires, et nous avons des espaces. Nous voulons qu'après avoir identifié tous les éleveurs qui n'ont pas de fermes, il puisse avoir une solution définitive entre les deux parties. Soit nous les soumettons à la location de terres, soit nous les amenons à un élevage intensif ", propose Simon Bosiro, coordinateur national de la dite association.

Mais pour l'association commune des éleveurs et agriculteurs du Nord-Kivu (ACOGENOKI), l'Etat devrait rendre à la population tous les pâturages communautaires déjà occupés par des particuliers, ce qui devrait résoudre définitivement les conflits.

"L'État congolais doit rétablir le système des pâturages communautaires. Ce système permettra à tout le monde d'y garder ses animaux, car il faut dire que plusieurs pâturages communautaires ont déjà été vendus à des particuliers. Par exemple, ce que nous appelons Kibaya dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo ont tous été vendus à des particuliers. C'est une violation, et nous demandons au gouvernement de restituer ces espaces publics à la population", argue Vincent Zilimwzgabo, membre du conseil d'administration de l'ACOGENOKI.

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont fréquemment signalés dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. L'écrasante majorité de la population de ces deux localités vit de l'agriculture et de l'élevage. Ce qui explique qu'une crise entre ces couches, pourrait être grave et pourrait briser l'atmosphère de paix qui a toujours régné entre ces communautés.

De conflits communautaires similaires secouent aussi la province de l'Ituri entre agriculteurs Lendu et éleveurs Hema; provoquant l'exil des dizaines de milliers de déplacés internes.