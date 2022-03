Afrique: Barrages CAN 2023 - Quatre qualifiés pour les éliminatoires en attendant Gambie-Tchad

Sao Tomé, Soudan du Sud, Lesotho et Eswatini ont passé les barrages lors des matches retour comptant pour les qualifications en éliminatoires de la CAN 2023. Le dernier ticket se jouer entre la Gambie et Tchad qui se font face mardi 29 mars.

Il n'y a pas eu de miracle pour Maurice et Djibouti battus à l'aller respectivement par Sao Tomé (0-1) et le Soudan du Sud (0-3). Les Mauriciens y ont cru pendant une minute après l'ouverture du score par Kevin Bru (26e), avant que Cardoso n'égalise sur l'engagement des visiteurs (27e). Le match nul finale (3-3), élimine les Dodos qui rêvent toujours d'une première participation à la CAN.

Djibouti également va devoir repasser. Après la déroute à l'aller, les Djiboutiens ont seulement limité la casse face aux Soudanais du sud en ne perdant que sur un score minimum (1-0). Le Lesotho a pour sa part surclassé les Seychelles (3-1) après avoir partagé les points à l'aller (0-0). De son côté, l'Eswatini a confirmé son avantage pris sur le premier match (3-0) en battant une nouvelle fois la Somalie (2-1).

Le dernier match de ces barrages opposera la Gambie face au Tchad dans une rencontre délocalisée à Agadir au Maroc, le 29 mars. A l'aller, les Scorpions s'étaient imposés 1-0.

A noter que le Botswana avait obtenu son billet direct pour le prochain tour de ces éliminatoires, suite au forfait de l'Erythrée.

Les résultats : Les équipes qualifiées en gras, score du match aller entre parenthèses

Maurice - Sao Tomé & Principe 3-3 (0-1)

Soudan de Sud - Djibouti 1-0 (4-2)

Lesotho - Seychelles 3-1 (0-0)

Eswatini - Somalie 2-1 (3-0)

Gambie- Tchad : match retour le 29 mars (1-0)

Erythrée - Botswana (Boswana qualifié après le forfait de l'Erythrée)