Soudan: Le ministre de la Santé rencontre son homologue égyptien

Le Caire — Le ministre de la Santé par intérim, le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a rencontré son homologue égyptien, le Dr Khalid Abdul-Gaffar, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de la Santé par intérim au Chambre générale égyptienne du ministère de la Santé et de la Population.

Les ministres ont affirmé que les relations bilatérales entre l'Égypte et le Soudan ont connu un grand développement ainsi que la coordination efficace entre les deux pays dans la lutte contre le coronavirus.

La réunion a examiné les moyens de renforcer la coopération mutuelle entre les deux pays dans le secteur de la santé, en plus d'un certain nombre de questions d'intérêt commun, dont la propagation de la pandémie de coronavirus au Soudan et en Égypte et le taux de personnes vaccinées dans le deux pays.

Ils ont également examiné les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités, en particulier en ce qui concerne la formation et la réhabilitation des cadres médicaux et les moyens de faire face aux défis actuels.

La réunion a également abordé l'échange d'expériences dans le domaine médical ainsi que la coordination dans la production de produits vitaux.

Le Dr Haitham a exprimé sa gratitude au gouvernement égyptien pour son soutien continu au système de soins de santé soudanais, soulignant que le Soudan se réjouit de bénéficier de l'expérience égyptienne distinguée pour atteindre l'autosuffisance dans l'industrie médicale.