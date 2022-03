Congo-Kinshasa: Ituri - Le territoire de Djugu appauvri à la suite des atrocités de la CODECO (Gouvernement)

Le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, Benjamin Alongaboni a, au cours d'un rassemblement populaire vendredi 25 mars à Djugu-centre, condamné les atrocités commises par les combattants de la CODECO dans le territoire de Djugu.

Selon lui, ces miliciens qui accentuent leur pression sur la population, l'appauvrissent davantage et entravent, par conséquent, le développement de cette entité territoriale qui pourtant, est très riche en minerais, avec un sol très fertile.

D'autre part, de nombreux enfants ne vont plus à l'école, les activités champêtres sont suspendues dans plusieurs localités dont les habitants sont en fuite, face à la détérioration de la situation sécuritaire.

" Pourquoi les tueries, alors que nous sommes riches mais nous devenons de plus en plus pauvres ? Djugu a de l'or, a des terres arables très fertiles, mais, pourquoi Djugu ne prospère pas ? Comment nos enfants ne peuvent-ils pas étudier tranquillement, manger de façon convenable pour que demain, ils deviennent aussi des responsables ! Pourquoi tout ceci ? C'est justement à cause de CODECO que les ressortissants de Djugu sont devenus pauvres ! ", a déploré le vice-gouverneur.

Benjamin Alongaboni a ajouté qu'au regard de la détérioration de la sécurité, Djugu ne peut plus exporter ses productions :

" Djugu qui produisait, trois fois l'an le haricot, il fournissait Kinshasa, Kisangani, mais aujourd'hui, Djugu ne peut pas le faire. Quand on voit les gens, on voit la pauvreté. Les CODECO ont appauvri la population ! Aujourd'hui encore, ce sont les mêmes CODECO qui prennent en otage les ressortissants du territoire de Djugu. Cela ne nous arrange pas, ça ne nous valorise pas. Dites à nos frères égarés que vous connaissez, que chaque activité a un début et une fin. Qu'ils ne pensent pas qu'ils resteront éternellement agressifs en tuant et en appauvrissant la population ".

Par ailleurs, Benjamin Alongaboni a appelé les combattants de la CODECO à déposer les armes.