Congo-Kinshasa: Kindu - 5ème vague de recrutement au sein des FARDC, l'armée appelle à l'enrôlement massif des jeunes

La cellule d'information, sélection et orientation des Forces armées de la République démocratique du Congo(FARDC) a lancé samedi 26 mars à Kindu (Maniema) la cinquième vague de recrutement des troupes et d'inscription des officiers et sous-officiers dans différentes écoles et centres de formation de l'armée.

" En ce jours-ci nous venons de lancer la cinquième vague de recrutement troupes comme militaires dans toute l'étendue de la province du Maniema sans oublier aussi l'inscription des élèves officiers, élèves sous-officiers de différentes écoles et centre de formations des forces armées de la République Démocratique du Congo ", a indiqué le lieutenant-colonel Mopio Nbama Samros, chef de la cellule d'information, sélection et orientation des FARDC au Maniema.

Pour la réussite de cette opération de vingt-cinq jours, le lieutenant-colonel Mopio Samros appelle les jeunes à s'enrôler massivement en vue de servir sous le drapeau.

" Nous cherchons à inscrire les licenciés en droit, les gradués, les médecins généralistes, pharmaciens, les médecins dentistes et des techniciens. Nous lançons l'appel aux autorités politico- administratives, policières, religieuses, culturelles, scientifiques, coutumières, associations sportives, artistes et organes de la presse de nous accompagner dans nos missions régaliennes reçues de l'échelon supérieur de recrutement et d'inscrire les élèves officiers. Vous savez, nous sommes dans le cadre de la réforme de nos forces de défense et de sécurité, comme il y a système de retraite, nous devons recruter pour combler les vides laissées par la retraite et les décès, les invalides sans oublier aussi les déserteurs et de rajeunir aussi les forces de défense et de sécurité. ", a-t-il indiqué.