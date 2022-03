Guinée: Festival d'humour Dycoco - Bappa Oumar et Mister Kéké iront à Montreux après leur victoire

La 3e édition du festival Dycoco s'est déroulée toute la semaine à Abidjan. Bappa Oumar, et Mister Keke, humoristes guinéen et gabonais, ont remporté le concours " Mon Premier Montreux ". Ils sont invités à se produire lors du célèbre festival d'humour en Suisse, le Montreux Comedy Festival, prévu en novembre.

Au lendemain de leur victoire, Bappa Oumar et Mister Keke peuvent profiter tranquillement de la soirée de gala du festival Dycoco. Les deux humoristes ont été sélectionnés parmi 183 candidats, ils partageront bientôt les loges du Montreux Comedy Festival.

Dans son spectacle, le Gabonais Mister Keke traite de la question de l'esclavagisme : " C'est bien beau de monter sur scène et de faire rire, mais c'est encore mieux quand on peut apporter une leçon de vie à travers. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les humoristes montent sur scène, oui, c'est pour faire rire, mais c'est aussi pour passer un message. "

" Celui qui rit ne peut pas se battre "

Passer un message et favoriser la compréhension mutuelle, c'est aussi ce que recherche Bappa Oumar : " Moi je trouve que si je te parle et que tu ris, on est bien ensemble. Celui qui rit ne peut pas se battre. "

Depuis quelques années, le directeur du festival de Montreux s'intéresse aux talents africains : " Ce qui, moi, me touche le plus dans les humoristes africains, c'est que ce sont des artistes et un humour résilient. Le continent a des conditions de vie difficiles et il y a beaucoup d'humour. Dans le monde, on a besoin de cet exemple-là, de montrer que c'est pas facile, mais c'est avec la joie qu'on va s'en sortir. "

Le Dycoco est également un comedy club à Abidjan qui propose des spectacles d'humour tout au long de l'année.