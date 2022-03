Sénégal: UBA - La Fondation Tony Elumelu dévoile les noms des lauréats de TEF 2021 et fait le point sur la 8ème édition

Le Directeur général de UBA M. Bodé Aregbesola a pris part à cette rencontre ainsi que plusieurs directeurs de l'institution financière. Les lauréats de la 7ème édition du TEF année 2021 ont reçu leur chéque de 5000$ chacun. La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique qui autonomise les jeunes entrepreneurs africains dans les 54 pays africains, a ouvert les candidatures pour le programme d'entrepreneuriat TEF 2022.

Depuis 2015 le programme d'entrepreneuriat TEF, le seul catalyseur d'entrepreneuriat africain financé en son genre, a doté 15 847 entrepreneurs africains avec un capital d'amorçage non remboursable de 5 000 $ chacun ; douze semaines de formation en gestion d'affaires ; accès à des mentors expérimentés et l'adhésion au plus grand écosystème entrepreneurial d'Afrique. En 2021, la Fondation Tony Elumelu a versé 24,75 millions de dollars US à 5 000 entrepreneurs africains à travers l'Afrique pour son programme d'entrepreneuriat 2021.

Le programme d'entrepreneuriat de la Fondation reste l'une des plus grandes réponses du secteur privé pour stimuler la reprise économique des jeunes, des femmes et des PME africaines compte tenu des effets de la pandémie de covid-19 à travers l'Afrique. Les bénéficiaires du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu lancent et développent des entreprises pionnières qui ont collectivement créées plus de 400 000 emplois directs et indirects.

La mission de la Fondation est enracinée dans la philosophie de l'Africapitalisme, qui positionne le secteur privé comme le pourvoyeur essentiel de la création de richesse économique et sociale en Afrique. Grâce à TEFCONNECT, la plate-forme numérique exclusive de la Fondation, il a été fourni un soutien à la construction des capacités, des conseils consultatifs et des connections sur le marché, à plus de 1,5 million d'Africains.

L'objectif de cette célébration est d'annoncer officiellement l'initiative de TEF déjà bien connue des Sénégalais mais aussi de montrer au gouvernement notre contribution dans la réduction du taux de chômage à travers le financement de 32 Sénégalais avec un capital d'amorçage de 5000$ non remboursables pour la septième édition en 2021. Aussi, la Fondation Tony Elumelu (TEF), à travers UBA, réaffirme sa philosophie de l'Africapitalisme en incarnant l'engagement du secteur privé dans la transformation économique de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. Cette action soutient la politique du gouvernement via ses différents Ministères visant à promouvoir l'entreprenariat, les petites et moyennes entreprises et à réduire le taux de chômage au Sénégal.

La septième année de l'édition de TEF 2021 a vu la participation de plus de 400 000 jeunes africains, dont 32 Sénégalais ont bénéficié de ce financement de 5 000 dollars avec un taux de 81% de femmes et 19% d'hommes. Cela montre l'engagement du Président fondateur de TEF, M. Tony Elumelu, à soutenir fortement l'entrepreneuriat des FEMMES, ce qui est également en droite ligne avec la stratégie du gouvernement à travers son programme PSEJ et celui du financement des jeunes entrepreneurs Sénégalais. Et pour l'illustrer nous avons recueillis les propos de M. Tidiane Baldé jeune entrepreneur sénégalais originaire de la région de Kolda (sud du Sénégal) : " je suis comptable de formation et fondateur de VELS Compagnie qui est une entreprise spécialisée dans la production de charbon écologique. Je suis lauréat de TEF 2021 et c'est une aubaine pour moi. Le financement de 5000$ non remboursable m'a permis de réaliser mon projet qui date de 2018. Au-delà du financement il y a aussi la formation, le mentorat qui dure 12semaines, qui est point essentiel. J'exhorte tous les jeunes porteurs de projets à postuler à la fondation ".

La fondation Tony Elumelu (TEF) continuera d'œuvrer d'arrache-pied à soutenir la Jeunesse Africaine de 54 pays. Pour la 8ème édition de 2022, La Direction Générale de UBA Sénégal en étroite collaboration avec l'Etat du Sénégal, invitent tous les Sénégalais porteurs de projets d'affaires et startups à s'inscrire massivement à ce programme avant le 31 mars 2022.