Afrique: Kabbashi affirme le soutien du gouvernement à l'initiative ONU-Afrique

Le membre du Conseil de souveraineté de transition, le Lit-Gén. Shams El-Din Kabbashi, a affirmé le soutien du gouvernement à l'initiative onusienne-africaine et à faciliter le dialogue entre tous les partis politiques sans exclusion, afin de parvenir à un consensus qui débouche sur des solutions à tous les problèmes politiques complications dans le pays.

Lors de sa rencontre à son bureau au Palais républicain, la chargée d'affaires de l'ambassade américaine à Khartoum, l'ambassadrice Lucy Tamlin, a précisé que la rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations entre le gouvernement américain et l'administration américaine sur la politique , la sécurité et les conditions économiques, et la mise en œuvre de l'Accord de Juba pour la paix au Soudan.

Kabbashi a exprimé son opinion sur la crise russo-ukrainienne, et a affirmé la position du Soudan sur la nécessité de résoudre la crise par la négociation, conformément aux normes et chartes internationales qui régissent les relations des pays en cas de guerre et de paix, étant donné que les deux pays sont membres de les Nations Unies. Fin Ra\Ta