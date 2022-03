Gabon: Le président d'un syndicat d'enseignants radié de la fonction publique

Jean Rémy Yama, le président du Syndicat national des enseignants et chercheurs (SNEC), a été radié de la fonction publique. Le professeur est incarcéré depuis début mars. Il est accusé d'abus de confiance dans une affaire de construction de logements.

Le SNEC dit avoir découvert sa radiation par hasard. Emma Mouagouadi préside l'une des branches du syndicat (SNEC-Cenarest). Très remontée, elle dénonce une décision politique.

" Le SNEC est complètement consterné, complétement écœuré et c'est quand même un fort sentiment de déception de voir toute cette injustice, tout cet acharnement autour de notre président. Ni la vice-présidente, ni le président lui-même n'a jamais été contacté, n'a jamais été convoqué pour lui signifier ou même lui donner des avertissements bien au préalable qu'il sera radié, donc c'est cela qui nous met en fureur. La fonction publique est régie par les textes de lois. La radiation se fait soit par conseil de discipline, soit par radiation automatique due à un rapport du chef hiérarchique signalant son absence pour son travail plus de trois mois. Or, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de motif légal ! "

" On veut l'anéantir "

Pour Emma Mouagouadi, c'est une attaque en règle contre le président du SNEC qui est déjà incarcéré : " C'est pourquoi le SNEC parle de conspiration, c'est une affaire purement politique. Il n'a plus de salaire, le président Yama, je vais peut-être vous l'apprendre, était à juste quelques années de sa retraite et c'est remettre en cause toutes ces longues années d'activité, donc c'est au-delà de la punition. Moi, je dis qu'on veut l'anéantir. "