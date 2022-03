Sénégal: Journée mondiale ce 27 mars - Hauts et bas du Théâtre sénégalais

Le théâtre sénégalais a une vie, et donc une naissance et une maturation qui a connu bien des tumultes à travers les âges. Nombreux sont ceux qui ont d'ailleurs affirmé avoir plusieurs fois constaté son agonie. Mamadou Seyba Traoré, philosophe et enseignant du théâtre, metteur en scène de talent et de notoriété, revient avec nous sur ces phases de vie et leurs facteurs.

Mamadou Seyba Traoré a retracé des époques du théâtre, en prenant comme marqueur la création du Théâtre national Daniel Sorano. Ce temple théâtral, créé en 1965 dans l'esprit et la dynamique du premier Festival mondial des arts nègres (Fesman, 1966), portait l'empreinte de Léopold Sédar Senghor. Il suivait la vision de la négritude et de la culture en général du poète-président. La Troupe nationale dramatique jouait autant les grandes pièces d'auteurs locaux (Thierno Bâ, Amadou Cissé Dia, Cheikh Hamidou Kane, etc.) que les classiques de Molière, Shakespeare, Claudel, etc. " C'était cela aussi la vision senghorienne de la culture qui prévoyait l'enracinement et l'ouverture ", note l'ancien metteur en scène de la Compagnie nationale du théâtre Daniel Sorano.

Toutefois, la masse populaire s'était bien trop peu appropriée le bon vœu. Ce grand public qualifiait le Théâtre Daniel Sorano " d'élitiste " au regard de plusieurs faits. Déjà, on y parlait français. Ensuite, il se situe au cœur de Dakar-Plateau, jadis considéré comme le quartier du commandement, et pas facilement accessible à tous. De plus, avec la configuration de la scène qui est en plongée sur les spectateurs, les comédiens s'imposent en maîtres et dominent ceux à qui ils sont censés s'abandonner pour leur culture et leur plaisir. Ce " théâtre " séduisait ainsi logiquement un public très sélectif, au mépris de la basse classe.

Pratique:

C'est par la suite que sont nés le théâtre urbain avec les troupes telles Daraay Kocc et Diamonoy Tey, et le théâtre populaire. La principale cassure était que le théâtre populaire était domicilié, non pas au Ministère de la Culture, mais au Ministère de la Jeunesse. Il a fini par s'intégrer partout au Sénégal, jusque dans les villages reculés, pour être aussi puissant que le sont les Navétanes aujourd'hui. Les organisateurs, qui étaient des inspecteurs de la jeunesse et des sports, avaient développé des concepts solides et cohérents pour son administration et sa pratique. Ils avaient même tenu, se souvient Mamadou Seyba Traoré, les Assises du théâtre populaire, en 1969, à la Chambre de commerce de Dakar. À travers ces rencontres, ils avaient surtout défini le profil du théâtre africain et sénégalais en particulier.

Le comédien devait désormais être polyvalent. Il devait savoir chanter, danser, battre le tam-tam, entre expressions artistiques. Ils avaient aussi abordé le thème du maquillage dans le théâtre traditionnel, et même arrêté un temps (90 minutes) pour les représentations avec nécessairement un chœur d'ouverture, une scène folklorique, un poème et, pour finir, la partie dramatique. " Il peut y avoir plusieurs remises en question de ce que certains appelaient une codification à l'extrême, mais il reste que c'était un acquis. C'était une heureuse tentative de théoriser notre théâtre et ça, c'était intéressant ", l'ancien Secrétaire général du Théâtre national Daniel Sorano et ancien Directeur de l'Orchestre national, qui suggère d'ailleurs de retrouver ces documents et de travailler à les adapter et les améliorer.

Accorder un soin particulier à la création:

Mamadou Seyba Traoré a appelé les comédiens à mesurer la sacralité de l'humilité chez eux. C'est un moteur indispensable pour leur éclosion, leur réussite et leur ancrage dans l'excellence. Ce respect est un aussi un devoir, selon le metteur en scène majeur, en considération des trois efforts notables du spectateur. " Aller au théâtre demande de l'effort physique, de l'effort financier pour payer son ticket, en plus de l'effort de réfléchir et de déchiffrer le message de la représentation ", note l'ancien enseignant à l'École nationale des arts du Sénégal et de celle du Togo, qui recommande de se rapprocher au mieux de l'excellence. Il a aussi conseillé la jeune génération d'être moins tentée par les improvisations systématiques et de se concentrer sur les dialogues et dans les coulisses. Même s'il admet que les caprices et la panache font partie de la pratique d'un comédien talentueux, le doyen rappelle l'impérieuse nécessité de travailler ses nobles instruments, " le corps et la voix ".

Toutefois, il se désole que " le virtuel a presque déclassé tout cela ", et que de plus en plus " le réel ne devient réel que quand on le virtualise ". Son observation gratte le programme de l'Institut international du théâtre (Iti) sur l'organisation de la Journée internationale du théâtre de cette année qui est essentiellement concentré sur des évènements en ligne. Cependant, il est bien d'accord que c'est devenu un élément indispensable dans ce monde. Mieux, il adhère complètement à l'idée de " téléviser le théâtre ". Selon Mamadou Seyba Traoré, cela permettra de conquérir un nouveau public et une nouvelle clientèle, ainsi que de conserver des images historiques, " comme on aurait dû le faire avec celles de " Douta Seck dans La Tragédie du roi Christophe, de Ismaïla Cissé et de Jean-Pierre Leurs ". En outre, le metteur en scène a affirmé croire fermement que la jeune génération, qui symbolise quelque part le progrès technologique, va pouvoir convenablement conjoindre cette " réforme virtuelle " aux règles fondamentales.

On a maintes fois cru entendre le glas du théâtre. Chaque fois, on a constaté ensuite une fausse alerte. Toutefois, ces sirènes ne semblent aucunement inquiéter le metteur en scène Mamadou Seyba Traoré. " Le théâtre est la seule expression artistique qui ne trouve son compte et son essence que dans l'agonie ", affirme-t-il, catégorique. Celui qui est par ailleurs philosophe de formation explique que le théâtre est toujours parvenu à mieux se porter après les prédictions funestes. Il affirme que le secret de cet art scénique est qu'il " se réinvente à chaque temps ".

L'animateur culturel pense donc que les professionnels doivent accorder un soin particulier à la création. C'est pour lui un devoir qui doit être le souci de tous les segments, plus encore chez les comédiens et metteurs en scène. Mamadou Seyba Traoré considère que la mise en scène doit toujours être supportée par l'excellence, car elle symbolise le bras intellectuel de la représentation. À côté, le comédien doit impérativement se refuser de dire qu'il ne peut plus rien prouver. " Le théâtre est un voyage permanent à l'intérieur de soi-même ", fait savoir le comédien et metteur en scène de talent.