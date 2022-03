Congo-Kinshasa: Evaluation du processus électoral - Les assurances du Sénat aux Nations Unies

Le processus électoral est au cœur des préoccupations des autorités politiques congolaises, à commencer par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, dont la volonté affirmée est qu'il soit transparent et exclusif.

Tel est le message livré le samedi 26 mars 2022 par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, à une délégation d'experts des Nations Unies venue de New York et conduite par le Directeur adjoint de la Division de l'Assistance Electorale au Département des Affaires Politiques et de la Consolidation de la paix.

Le numéro un de la chambre haute du Parlement a également fait part à ses hôtes de la disponibilité de son institution de traiter, en urgence et en seconde lecture, toutes les matières attendues de l'Assemblée Nationale et en rapport avec les réformes électorales.

Selon le porte-parole de cette délégation, la mission de celle-ci consiste à s'informer, auprès des pays membres des Nations Unies engagés dans les processus électoraux, des besoins relatifs à l'organisation des élections, de manière à mobiliser les moyens nécessaires à leur accompagnement. Il s'est réjoui du fait qu'entre la République Démocratique du Congo et les Nations Unies, il y a convergence de vues au sujet de l'évolution du processus électoral. Les échanges de plus d'une heure avec le Président du Sénat, dans son cabinet de travail au Palais du Peuple, constituent une illustration de la parfaite collaboration entre les deux parties.

Bahati prêt à accompagner l'ONU Femme

Le même samedi 26 mars 2022, le président du Sénat a reçu une délégation d'organisations de la société civile engagées dans la défense des droits des femmes. Evoluant sous le label de l'ONU Femme, elle est venue solliciter l'accompagnement de Modeste Bahati, en sa double qualité de chef d'une institution de la République et d'autorité morale d'un grand regroupement politique (AFDC-A ou Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés), à leur plaidoyer fondé sur une représentation plus significative des femmes au sein des institutions de la République et des centres de décisions de la gouvernance du pays.

Connu comme un acteur politique " genré ", Modeste Bahati a promis tout son concours aux organisations de la société civile versées dans la défense des droits des femmes pour être le porteur de leur message auprès des institutions et des partis politiques du pays, pour une participation plus active de la femme à la vie politique nationale.