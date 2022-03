Congo-Kinshasa: Sous le haut patronage du Chef de l'Etat - Kinshasa, coup d'envoi des travaux de signalisation routière horizontale et lumineuse

Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Aselo Okito, a donné hier dimanche 27 mars 2022 au carrefour communément appelé Baramoto, sur l'avenue des Poids Lourds, le coup d'envoi des travaux de signalisation routière horizontale (marquages au sol) et lumineuse pour la ville de Kinshasa.

C'était en présence du ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, Cherubin Okende, ainsi que du staff de la CNPR (Commission Nationale de Prévention Routière), un des organes techniques de ce ministère. Des responsables de la Police de Circulation Routière étaient également associés à la cérémonie.

Placée sous le haut patronage du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, cette opération vise à moderniser et sécuriser la circulation automobile non seulement dans la capitale mais également à travers toute la République. L'autre objectif visé est de lutter contre les embouteillages, le plus souvent liés au manque d'instruments de régulation automatique du trafic routier, sans oublier l'indiscipline de certains conducteurs.

Parmi les autres points de passage dotés du système de signalisation routière horizontale et lumineuse, il y a lieu de citer le carrefour du boulevard Lumumba avec les avenues Université et Sendwe, le croisement du Boulevard Triomphal avec les avenues Sendwe et Kasa-Vubu ainsi que le croisement des avenues Komoriko et Mondjiba, dans la commune de Ngaliema.

Selon le ministre Daniel Aselo, tous les carrefours de la ville de Kinshasa devraient être dotés de la signalisation routière horizontale et lumineuse. C'est dans ce cadre que le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, a annoncé l'arrivée imminente de 390 panneaux de signalisation routière à mettre à la disposition de la CNPR (Commission Nationale de Prévention Routière), en vue de leur placement sur toutes les grandes artères de la capitale.

S'agissant de la signalisation lumineuse, les observateurs espèrent que son alimentation en énergie électrique sera régulière. Car bien souvent, on enregistre des pannes de fonctionnement des " feux rouges et verts " dans les rares carrefours qui en sont pourvus, ce qui laisse croire à certains automobilistes que le Code de la Route est momentanément mis entre parenthèses.

C'est le lieu de demander également aux galonnés de la PCR de tirer sérieusement les oreilles aux " roulages ", champions du rançonnement des conducteurs au niveau des carrefours, ce qui constitue une autre cause d'embouteillages et même de " rébellion " de ceux qui refusent d'entrer dans leur " nasse ".Kimp