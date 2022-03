Afrique: Mondial Qatar 2022 - Maroc - RDC ce mardi à Casablanca : le Chef de l'Etat croit au miracle

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, était à compter, le vendredi 25 mars, parmi les rares compatriotes à se montrer encore optimiste pour le match retour du mardi 29 mars 2022 à Casablanca, après le nul (1-1) imposé par l'équipe nationale du Maroc à celle de la RDC, dans le cadre de la première manche des barrages pour la qualification à la Coupe du monde Qatar 2022.

La déception était lisible sur les visages des supporters des Léopards, au stade des Martyrs de la Pentecôte comme en dehors de celui-ci, compte tenu du fait que les coéquipiers de Mbokani vont se rendre en terre marocaine sans le moindre but d'avance.

On dirait même que l'unique but acquis par les Lions de l'Atlas à Kinshasa aurait l'avantage de compter double dans l'hypothèse d'un nul blanc.

Comme de coutume lorsqu'il est présent à un match de l'équipe nationale, il s'est rendu aux vestiaires après le dernier coup de sifflet, en vue de remonter le moral des internationaux congolais, visiblement abattus pour n'avoir pas apporté la victoire à la Nation tout entière. Il a eu, pour les poulains de l'entraineur Hector Cuper, des mots de réconfort et promis d'être avec eux à Casablanca : " Courage les gars... Vous avez été formidables... Cette équipe est prenable... Je n'ai pas été impressionné par leur prestation... Nous étions capables de marquer trois ou quatre buts à un. Pas de panique les gars... Si tout va bien, je vais être avec vous au Maroc et je sais que nous serons qualifiés... "

Le message est allé droit au cœur de Mbokani, Bakambu, Wissa (l'heureux buteur du jour), Mbemba, Akolo, Mukoko, Kiassumbwa et autres Kayembe, qui se sont engagés à leur tour à mouiller sérieusement leurs maillots, de manière à réaliser le miracle à Casablanca et amener le pays à la coupe pour la seconde fois de son histoire, comme c'était le cas il y a 48 ans avec la glorieuse phalange constituée de Kazadi, Buanga, Mukombo, Mwepu, Mana, Kibonge, Kembo, Kidumu, Kakoko, Ndaye, etc.

Ce que les sportifs congolais ont le plus déploré le vendredi, c'est l'absence d'un milieu de terrain performant pour jouer le rôle de charnière entre l'attaque et la défense. Il y a eu aussi deux mauvais changements avec Bolasie et Ben Malango, en grave déficit de forme. Beaucoup auraient souhaité la montée sur le terrain, en seconde période, de Mpoku, Kakuta et Kebano. Il est à espérer que ces jokers ne seront pas laissés sur le banc à Casablanca et que Meschack Elia, le fer de lance de Young Boys, effectuera, à cette occasion, son grand retour au sein du onze national.

Dans le souci de permettre aux Léopards se trouver dans des conditions physiques et psychologiques idéales pour le match de la vie et de la mort, ce mardi 29 mars à Casablanca, ils se sont embarqués dans un vol d'Ethiopian samedi soir pour cette ville marocaine, qu'ils ont atteint aux petites heures de la matinée. Leur premier entrainement était prévu hier dimanche en fin d'après-midi.