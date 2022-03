Afrique: L'Egypte cherche à réduire les répercussions de la crise mondiale

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rassuré les Égyptiens sur la situation à la lumière de la crise actuelle que traverse le monde, soulignant que l'État cherche à réduire les répercussions de cette crise.

"Nous n'avons aucun problème avec les produits de base, et les besoins des citoyens sont stables et sûrs pendant de nombreux mois", a ajouté le chef de l'Etat.

Lors de sa visite d'inspection au siège de l'Académie de police, jeudi, le président Al-Sissi a exprimé son espoir que cette crise mondiale, qui a des impacts importants sur l'énergie, les chaînes d'approvisionnement, la stabilité des marchés et des prix, se terminera bientôt, pour que le pays puisse sortir des charges qu'il a subies pendant la période de la pandémie de Coronavirus.

Le président Al-Sissi a exhorté les étudiants de l'académie de police à toujours garder les plus hauts niveaux d'efficacité, de sérieux, de compréhension et d'apprentissage.

Le chef de l'Etat a félicité les étudiants diplômés de l'Académie de police, exprimant ses sincères vœux de succès à tous les nouveaux étudiants et diplômés.

Le président Al-Sissi a félicité les étudiants et tous les Égyptiens à l'occasion du mois du Ramadan.

M. Al-Sissi a tenu un dialogue avec les étudiants de l'Académie de police, qui a traité des questions et des développements les plus importants et des efforts de l'État au niveau de la République, à travers une série d'importants projets nationaux.

Le président Al-Sissi a salué l'initiative "vie décente" qui vise à améliorer les conditions de vie d'environ 60 millions de citoyens, dans les gouvernorats et les villages.

Le chef de l'Etat a souligné la nécessité de déplacer la grande population des endroits surpeuplés de divers gouvernorats vers de nouvelles villes, soulignant que la superficie des terres agricoles a diminué en raison du grand nombre de constructions non planifiées.

Le président Al-Sissi a passé en revue la question des vendeurs de rue en Égypte, soulignant qu'ils étaient plus de deux millions de vendeurs, qu'ils étaient au chômage et dans la pauvreté et qu'ils avaient besoin d'opportunités d'emploi.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a souligné la nécessité d'efforts concertés des autorités compétentes pour faire face au problème des vendeurs de rue, en leur fournissant des magasins à des prix raisonnables.

Le chef de l'Etat a remercié les familles des étudiants de l'Académie de police lors de sa rencontre avec elles au siège de l'académie, soulignant que la police joue un rôle majeur qui s'est imposé au cours des dernières années, afin de protéger la patrie de tout mal.

Pour sa part, l'une des étudiantes a déclaré que le président Al-Sissi apprécie la valeur du citoyen en Égypte, notant que sa manière de traiter avec les vendeurs de rue indique que l'État vit sous une grande direction.

Une autre étudiante a remercié le président Al-Sissi pour l'intérêt qu'il accorde au développement du Sinaï et l'éradication du terrorisme, en particulier à El-Arich, notant que la région a connu des changements et est devenue sûre depuis l'opération globale.