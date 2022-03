Afrique: Victor Osimhen - "Le Nigeria aura le dessus sur le Ghana"

Après sa campagne victorieuse à la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2015 au Chili où il a remporté le Soulier d'Or et le Ballon d'Argent, l'attaquant nigérian Victor Osimhen vise à disputer sa première Coupe du Monde de la FIFA seniors au Qatar.

Le joueur de 23 ans en grande forme en Série A italienne, avec 11 buts marqués en 20 matchs avec Naples, a évoqué dans un entretien avec CAFOnline.com, son ambition de mener les Super Eagles vers une qualification à la Coupe du Monde, ce mardi contre le Ghana.

Déçu de ne pas avoir pris part à la CAN TotalEnergies, la compétition majeure du football africain, Osimhen souhaite que ce retour soit couronné de succès avec une qualification à la Coupe du monde à la clef.

Selon l'attaquant nigérian de Naples "être appelé à représenter est un rêve devenu réalité".

"Je saisirai toujours l'opportunité de bien représenter les Super Eagles si je suis en forme", a-t-il assuré. "Le fait que je n'aie pas été à la CAN a été un coup dur pour moi, mais je rends grâce à Dieu pour la situation dans laquelle je me trouve. Maintenant, je suis de retour avec l'équipe et je veux tout donner pour le bien commun de l'équipe", a-t-il poursuivi.

Le Nigeria a participé à six phases finales de la Coupe du Monde de la FIFA et reste sur la bonne voie pour une septième sortie au Qatar après avoir fait un match nul (0-0) contre le Ghana vendredi à Kumasi.

Avant le match retour, le jeune joueur de l'année 2015 de la CAF est convaincu que les triples champions d'Afrique sauront vaincre les hommes d'Otto Addo pour décrocher la place en Coupe du Monde de la FIFA.

"Le Ghana est une grande équipe et nous ne sous-estimerons jamais un adversaire surtout après ce qui nous est arrivé contre la République centrafricaine en éliminatoire de la coupe du monde (défaite 0-1)", a-t-il rappelé.

"Pour moi, je ferais de mon mieux, mais il ne s'agit pas que de moi, nous avons des joueurs de grande classe dans l'équipe comme Ahmed Musa, Odion Ighalo, Kenneth Omeruo et d'autres grands joueurs", a-t-il fait savoir.

Avec l'aide de leur expérience, nous serons capables d'atteindre cet objectif, a dit le Nigérian.

"Nous connaissons l'importance du football pour nous, nos familles, nos carrières et toute la nation. Ce football, c'est plus que du jeu et nous ferons de notre mieux et essaierons également de nous assurer que nous allons prendre le dessus", a-t-il fait savoir.

Bien qu'il n'ait pas réussi à marquer au stade Baba Yara de Kumasi, Osimhen sera l'une des armes de l'équipe dirigée par Augustine Eguavoen lorsqu'ils accueilleront les Black Stars mardi au Moshood Abiola Stadium d'Abuja pour le barrage retour.