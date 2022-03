Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes - La Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à Nouakchott

Favoriser l'autonomisation de la jeune fille et de la femme pour atteindre le dividende démographique, c'est contribuer au capital humain et au développement durable des pays selon la Ministre Belmonde Dogo.

À Nouakchott en Mauritanie où s'est tenue la 6ème session du Comité régional du projet d'autonomisation de la jeune fille et du dividende démographique (Swedd), la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien à maintenir le cap de la performance entamée, pour une meilleure inclusion sociale de la gente féminine. Le 24 mars 2022, tous les pays membres du projet Swedd ont pris part à cette session pour dresser un bilan des activités de 2021 et définir les priorités et les perspectives pour cette année 2022. En Côte d'Ivoire, le projet Swedd s'inscrit dans l'axe 4 du Plan national de Développement (Pnd 2021-2025) et dans la deuxième phase Programme social du Gouvernement (PsGouv).

Pour le compte de son pays, la cheffe de la délégation ivoirienne à cette réunion régionale a annoncé que le Swedd est la clé du possible en termes d'autonomisation et de valorisation de la jeune fille et de la femme. Myss Belmonde Dogo a présenté le bilan des activités du pays, bilan qu'elle juge satisfaisant. " Nous avons permis à plus de 2000 jeunes filles d'avoir accès à un appui alimentaire et mener des campagnes de sensibilisation sur les grossesses précoces, la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive ", a-t-elle énuméré.

S'agissant des perspectives, pour cette année 2022, le projet cible 800 000 jeunes filles en plus, par des interventions spécifiques. Pour ce faire, dans la révision de la stratégie nationale, une campagne de communication accentuée permettra d'améliorer la demande en services de Santé de la reproduction maternelle infantile et néonatale et d'accroitre l'autonomisation des femmes et des filles. Ce qui devrait passer par le renforcement des capacités des acteurs locaux pour accélérer le changement social et comportemental.

Alphabétisation et hygiène menstruelle des adolescentes : des défis à relever. La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Belmonde Dogo a souligné que l'unité du Swedd en Côte d'Ivoire mettra aussi l'accent, dans la phase 2, sur l'hygiène menstruelle des adolescentes en milieu rural.

L'alphabétisation des femmes et des jeunes filles non scolarisées et le financement des activités génératrices de revenus font aussi partie des défis du projet Swedd en Côte d'Ivoire a ajouté Myss Belmonde Dogo. Le lancement de cette deuxième phase du projet Swedd est prévu dans les prochaines semaines. La Ministre Belmonde Dogo a été reçue en audience par le Président de la Mauritanie. À l'issue de cette rencontre régionale, la délégation des Ministres en charge du projet Swedd, conduite par la Ministre Myss Belmonde Dogo a été reçue en audience par le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani.

Au cours de cette rencontre, les représentants des 9 pays membres du Projet Swedd ont, à tour de rôle, présenté les résultats obtenus à l'issue de la première phase. Ousmane Mamadou Kane, Ministre mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, par ailleurs président du comité régional de Pilotage du Swedd a salué l'élan de solidarité et la franche collaboration entre les pays membres du Projet Swedd qui ont été à la base de tous les résultats probants engrangés.

Quant à Cissé Mariama, représentante de l'Union africaine, partenaire du Swedd, elle a lancé un appel aux Chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Projet Sweed afin qu'ils prennent en compte dans leurs priorités le volet de la nutrition. Le projet Swedd faut-il le rappeler, est un projet régional adopté au départ par le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad. Cette année, le projet enregistre l'adhésion du Congo, de la Gambie, du Sénégal et du Togo.