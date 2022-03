Cote d'Ivoire: Financement du PND 2021-2025 - Nialé Kaba sollicite les investisseurs japonais

La Ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba a invité les investisseurs et le gouvernement japonais à prendre part au financement du Pnd 2021-2025. Ceci, en marge de la réunion ministérielle du Ticad 8 qui se tient en visioconférence, les 26 et 27 mars 2022, à laquelle elle participe depuis son cabinet à Abidjan-Plateau. Cette conférence en ligne a été présidée par Yoshimasa Hayashi, ministre des Affaires étrangères du Japon. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour la mobilisation des ressources financières dans le cadre du financement du Programme national de développement (Pnd) 2021-2025, au cours du prochain Groupe consultatif qui se tiendra dans notre pays dans le mois de juin.

Selon la Ministre du Plan et du Développement, le Pnd 2021-2025 projette un taux de croissance moyen de 7,65%, et repose sur d'importants investissements socio-économiques d'un coût global de 59.000 milliards de FCfa (110 milliards Usd) dont 43.646,4 milliards de FCfa (81,4 milliards Usd), soit 74% attendus du secteur privé. Consciente de l'importance de cette étape est en action perpétuelle, elle a invité le gouvernement et les investisseurs japonais à prendre part au financement Pnd 2021-2025. "J'invite par conséquent, le gouvernement et l'ensemble des investisseurs japonais à participer au groupe consultatif pour le financement du Pnd 2021-2025 qui se tiendra les 14 et 15 juin 2022 à Abidjan, en parallèle de Africa Ceo Forum ", a-t-elle lancé.

Nialé Kaba a fait cet appel lors des préparatifs de la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (Ticad 8) prévue les 27 et 28 août prochain en Tunisie. La réunion, placée sous le thème "Priorités du développement en Afrique post-Covid ", enregistre la participation des ministres des Affaires étrangères des pays africains et des représentants des parties organisatrices, à savoir le Japon, l'Onu, la Banque mondiale et le Pnud. Le dynamisme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon.

La Ministre Nialé Kaba a salué la dynamique de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, "qui a permis des appuis soutenus en matière de développement du capital humain, développement agricole et rural, et du développement d'infrastructures économiques et sociales ", avant d'indiquer que les accords signés au cours de la Ticad 7 sont en cours de finalisation. Elle a cité notamment " l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules Toyota à Abidjan ; la réhabilitation du Chu de Cocody ; le développement d'infrastructures notamment la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise dont la seconde phase a été lancée ; la coopération entre la ville de Yokohama et le district d'Abidjan et le développement du capital humain à travers la formation ".