Sénégal: Le pont à péage de Foundiougne, "un ouvrage de prestige et de solidarité" (amabassadeur chinois)

Foundiougne — L'ambassadeur de la Chine au Sénégal, Xiao Han a estimé samedi que le Grand pont à péage de Foundiougne était un ouvrage de "solidarité et de prestige".

"Le pont de Foundiougne est un pont de solidarité et de prestige, fruit de la coopération entre le Sénégal et la Chine", a déclaré le diplomate. Il s'exprimait à l'inauguration du Grand pont à péage de Foundiougne Nelson Mandela en présence du président de la République, Macky Sall, d'élus locaux et de plusieurs personnalités de l'Etat.

"Ce pont est un projet majestueux qui désenclave tout le département de Foundiougne et même au delà", a l'ambassadeur chinois. Il a souligné que le président de la République de Chine, Xi Jinping avait insisté sur "la continuité des relations avec le Sénégal, à travers les neufs grands programmes initiés dans le cadre de la coopération sino-sénégalaise. " Les infrastructures constituent l'une de ses priorités. Il nous incombe, le Sénégal et la Chine, de bâtir des ponts plutôt que des murs, dans l'esprit de promouvoir ensemble la coopération, l'ouverture et l'inclusion", a indiqué M. Han.

La construction du pont à péage de Foundiougne lancé en février 2018 a été financée à hauteur de 45 milliards de francs CFA (environ 77 millions de dollars USD) par l'Etat du Sénégal et Eximbank of China, lit-on dans un document d'AGEROUTE-centre transmis à l'APS. Le pont va permettre de raccourcir le trajet vers la Gambie et la Casamance mais aussi de jouer un rôle important dans le désenclavement et le développement du potentiel du département de Foundiougne, a souligné le ministère des Infrastructures terrestres et du Désenclavement.