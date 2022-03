Sénégal: La MSAE va déconcentrer ses activités en ouvrant de nouvelles agences (responsable)

Saint-Louis — La Mutuelle de santé des agents de l'Etat (MSAE) a décidé de déconcentrer son système de gestion des prestations à travers l'ouverture de trois nouvelles agences dans le pays, a annoncé un de ses responsables.

"Le rythme des paiements aux prestataires et de remboursements aux adhérents sera beaucoup plus soutenu avec cette perspective de déconcentration du système de gestion à travers les agences et guichets qui vont être installés à l'intérieur du pays", a dit Badara Camara, son coordonnateur dans le département de Thiès. Ces agences dont la création figure dans le plan stratégique 2022-2026 de la MSAE sont celles de la partie sud-ouest regroupant les sections de Velingara, Medina Yoro Foula, Kolda Bounkiling, Ziguinchor, Oussouye. La partie centre-est s'etend aux sections de Thiès, Diourbel, Mbour, Tivaoune, Bambey, Mbacké, Kébémer et Louga, selon ce document remis à la presse venue couvrir l'assemblée géénrale de la stcurure finalement interdite.

La partie centree regroupe les sections de Kaolack, Nioro, Guinguinéo, Kaffrine, Birkelane, Malem Hodar, Koungheul, Fatick et Gossas. Selon ce document, la MSAE continue d'enregistrer une hausse de ses adhérents dont 4142 nouveaux ont été notés pour le compte de l'année 2021 et a reçu plus de 611 nouvelles adhésions entre janvier et février, pour la somme de 1.193.627.231 FCFA. Les administrateurs ont voté le budget 2022 qui dépasse les deux milliards. Le nombre d'adhérents est à 47.095 répartis dans les 46 départements du pays.