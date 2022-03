Cote d'Ivoire: Département d'allemand de l'Université Fhb - Kouadio Konan Bertin reçoit l'hommage des enseignants

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit Kkb, a parrainé de la 1re édition de la Journée d'hommage et d'excellence organisée par le collège des délégués germanistes.

Des moments de retrouvailles entre le ministre de la Réconciliation et la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin et les enseignants du département d'allemand de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ancien étudiant de ce département, Kouadio Konan Bertin a été, le 25 mars, le parrain de la 1re édition de la Journée d'hommage et d'excellence organisée par le collège des délégués germanistes. En collaboration avec la direction du département d'allemand et le club d'allemand de l'université Félix Houphouët-Boigny, cette double cérémonie d'hommage aux enseignants et aux meilleurs étudiants a été l'occasion de célébrer un ex-étudiant nommé ministre de la République. Ce retour en "famille", en qualité de patron de cette cérémonie, a été accueilli avec faste par le personnel académique, administratif et les étudiants.

Un prix d'honneur lui a, à cet effet, été décerné par le collège des délégués germanistes. "Je suis revenu au département d'allemand où j'ai fait mes armes. C'est une matinée chargée d'émotions. Revenir retrouver tous ceux qui ont, à un moment donné de ma vie, connu mes limites, mes défauts et qui m'ont aidé à me parfaire... Je veux parler de mes professeurs ", a déclaré Kouadio Konan Bertin. Tout en traduisant sa reconnaissance à ses jeunes frères qui l'ont invité et aux enseignants qui l'ont aidé à se former. Le président de la cérémonie a, par ailleurs, vanté les valeurs de la langue allemande qui sont " l'ouverture, l'esprit critique, le sens de l'entrepreneuriat".

Ce moment a été saisi par le patron de la Réconciliation pour inviter les Ivoiriens au pardon. " Qui n'a pas souvenance de la dévastation de l'Allemagne après la grande guerre ? Qui n'a pas souvenance de sa désunion et de son manque de cohésion ? (...) Très tôt, les Allemands ont compris qu'un peuple uni est toujours fort et prêt à relever tous les défis. Il faut pardonner à celui qui vous a fait du tort ", a-t-il exhorté.

En Côte d'Ivoire, il y a plus de 2 500 enseignants d'allemand qui dispensent les cours à plus de 430 000 élèves. Ces chiffres font de la Côte d'Ivoire le pays d'Afrique subsaharienne avec le plus d'apprenants de la langue allemande. "Une telle dynamique mérite d'être davantage accompagnée ", a reconnu le représentant de l'ambassadeur d'Allemagne, Marton Köver. Le doyen de l'Ufr Langues, littératures et civilisations (Llc), Pr Adama Coulibaly, a, quant à lui, affirmé que "l'homme est une ressource importante pour le développement de la Côte d'Ivoire ". À l'en croire, la formation reçue par le ministre KKB au département d'allemand l'aide à mettre son cabinet ministériel au service de la réconciliation, à l'instar de l'Allemagne post-réunifiée.

Le président de l'université d'Abidjan, le Pr Ballo Zié, a, pour sa part, dit toute sa fierté aux enseignants du département d'allemand. Car, selon lui, c'est l'un des départements de son institution qui respecte son calendrier académique. " Chers collègues, vous faites notre fierté, parce que quels que soient les évènements qui contrarient l'élan de l'université Félix Houphouët-Boigny, vous avez toujours su respecter votre calendrier académique ", a-t-il soutenu. Tout en exhortant ses collègues à persévérer dans cette voie. Pour sa part, le Pr Lacina Yéo, chef du département allemand de l'Ufr, a révélé que cette langue est enseignée à l'université depuis 1967. Il a, à cet effet, sollicité le ministre KKB pour être l'ambassadeur du département d'allemand. Une sollicitation acceptée par ce dernier. 71 étudiants en licence et en master ont reçu des certificats de félicitations au cours de cette journée d'excellence.