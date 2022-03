Afrique: 36e Forum économique de l'Afrique gagnante - Le Dg de la Cnps Denis Charles Kouassi obtient la plus haute distinction

Abidjan a abrité la 36e édition du Forum économique de l'Afrique gagnante, les 25 et 26 mars. Organisé par le Conseil international des managers africains, ces assises qui se sont tenues en deux volets (réflexion et dîner-gala) ont été closes par la remise de distinctions, samedi, à l'hôtel Mövenpick au Plateau, à plusieurs managers africains.

Ainsi, Denis Charles Kouassi, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) de Côte d'Ivoire, s'est vu attribuer la plus haute distinction. Il s'agit du Prix de la Personnalité économique de l'Afrique gagnante-manager de l'émergence. Ce prix récompense les performances réalisées par la Cnps ces dernières années sous la houlette de Denis Charles Kouassi.

" La Cnps est une entreprise prospère aujourd'hui, qui s'est forgée dans le temps en surmontant plusieurs obstacles. Depuis neuf ans, nous avons des résultats positifs dépassant 100 milliards de F Cfa par an. Nous avons mis aux différents postes, les compétences qu'il faut, avons promu la justice, l'équité et l'esprit de solidarité ", a expliqué Denis Charles Kouassi.

Il s'est voulu plus juste en dédiant ce prix à toute son équipe et ses proches collaborateurs, sans qui, aucune performance ne pouvait être réalisée. Déjà la veille de sa distinction, il a pris part au symposium des dirigeants africains au cours duquel il a loué le mérite de l'équipe qui l'entoure. " Quand on veut aller loin, il faut s'entourer de personnes qualifiées, expérimentées et motivées. Et il faut donner les moyens humains et financiers à ces derniers et les résultats suivront ", avait-il conseillé.

Le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette édition du forum, a expliqué Sidi Abd Allah Sy, président du forum, a été fait pour rendre un vibrant hommage au Président de la République Alassane Ouattara " pour son leadership sur toutes les questions économiques qui interpellent le continent africain. Il est incontestablement le champion de l'émergence économique des pays de notre région ".