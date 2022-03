Cote d'Ivoire: Droits de la femme - Les féministes pour l'égalité entre les femmes et les hommes

Le féminisme ne constitue pas un phénomène nouveau, statique ou spécifique à une région. Et même s'il apparaît comme un nouveau concept, l'idée fondamentale qui le sous-tend, à savoir la lutte contre l'oppression, a toujours été partie intégrante d'autres mouvements basés sur le principe de l'égalité.

Pour mieux comprendre l'histoire de ce mouvement en Côte d'Ivoire, la Ligue ivoirienne des droits de la femme (Lidef) en partenariat avec l'Institut français de Côte d'Ivoire a organisé le jeudi 24 mars, une table ronde, à Marcory, avec des femmes de couches sociales différentes pour échanger sur la question de "La Côte d'Ivoire à l'ère du féminisme 2.0". A travers le concept " Mousso y a pas l'homme". Au cours de cette rencontre, il s'est agi de faire l'historique du féminisme d'hier à aujourd'hui. Entre autres le définir et expliquer pourquoi ce mouvement qu'on pense importer a toujours existé sur le continent africain.

Pour les quatre panélistes, Désirée Dénéo, Sg de la Lidef ; Georgette Zamblé de Leadafricaines ; Sylvia Apata, membre fondatrice de Cpdefm, il fallait déconstruire les préjugés, lors de ces échanges. En plus de pouvoir apporter la lumière sur les fondements du féminisme ivoirien et sur les victoires que ce mouvement a apportées en termes de droit et de représentativité pour la femme. Selon elles, au niveau des actions genre, il y a eu des avancées.

Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance du viol, de l'égalité des conjoints dans le couple en matière de droit, l'employabilité des femmes même si des efforts restent encore à faire dans les différentes institutions. Il y a eu une évolution. Il était question pour ces femmes de montrer l'impact de ce féminisme à travers les âges, l'histoire de la Côte d'Ivoire, dont le combat des femmes pour leur émancipation, autonomisation et surtout dans leurs droits d'exister pour pouvoir décider de leur corps, vie, choix professionnel. Avant d'ajouter que " C'est un mouvement qui réclame l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les féministes se battent pour que les femmes bénéficient des mêmes droits que les hommes. Mais il y a encore des inégalités. Par exemple, beaucoup de femmes sont moins payées que les hommes pour le même travail. Les féministes continuent donc de lutter contre ces injustices ". Puis, elles n'ont pas manqué de souligner qu'être féministe ne renvoie pas à une personne victime d'antécédents. Mais plutôt, construire une société dans laquelle femmes et hommes pourront développer leurs qualités et leurs compétences. Afin que les femmes soient libérées des violences etc.