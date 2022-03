Afrique: Cyclisme/Championnats d'Afrique sur route - Soro Minata s'offre le bronze en Égypte

La sprinteuse ivoirienne des U23, Soro Minata, a encore confirmé tout le bien qu'on disait d'elle avant la 16e édition des championnats d'Afrique de cyclisme sur route qui a démarré depuis le 23 mars en Égypte. L'Éléphante de Côte d'Ivoire a décroché le bronze dans sa catégorie, hier, à l'épreuve de la course en ligne chez les dames.

Une médaille qui ne surprend guère ceux qui la suivent depuis un moment. La championne de Côte d'Ivoire 2020 a également été médaillée d'argent puis de bronze en 2021 au terme des championnats d'Afrique de cyclisme sur piste au Caire. Grâce à cette athlète de 19 ans, la Côte d'Ivoire figure sur la liste des pays ayant remporté au moins une médaille lors de ces championnats courus du 23 au 27 mars 2022. Le pays a terminé 8e, quand son voisin direct le Burkina Faso (9e) fermait ce tableau des médailles dominé par l'Érythrée. Ce pays a glané 15 médailles (7 or, 6 argent et 2 bronze) à son actif. L'Algérie se positionne en dauphin avec 9 médailles (4 or, 2 argent et 3 bronze) et l'Afrique du Sud 3e se positionne avec 8 médailles (3 or, 2 argent et 3 bronze). Rappelons que Soro Minata n'était pas la seule représentante de la Côte d'Ivoire en Égypte. Elle y était avec Cissé Issiaka (hommes) et Kouassi Amoin Raymonde (dames).