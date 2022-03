Cote d'Ivoire: Eco diplomatie / Forum économique de Doha - Kandia Camara "vend" les potentialités ivoiriennes au Qatar.

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora Kandia Camara, invitée spéciale de l'Émir du Qatar à la 20e édition du Forum de Doha, a présenté les potentialités d'investissement de l'Afrique, particulièrement de la Côte d'Ivoire. Notamment, après la crise à coronavirus qui continue de secouer le monde entier.

Selon une note de la Direction de communication des Affaires étrangères ivoiriennes destinée aux médias, la ministre d'État a partagé "l'expérience de la résilience de l'économie ivoirienne face à ce fléau mondial ". Selon elle, les potentialités d'investissement en Côte-d'Ivoire sont de nature à avoir un " réel impact sur la grande partie de la sous-région voire de l'Afrique". Le Forum économique de Doha, cette année, a été l'occasion d'aborder les préoccupations actuelles dans le monde. Ainsi, autour de la problématique centrale, "Transformer vers une nouvelle ère", ont été brodées des thématiques en rapport avec "les alliances géopolitiques et les relations internationales, le système financier, le développement économique, la défense, la cyber-sécurité, la sécurité alimentaire, la durabilité et le changement climatique".

Selon le communiqué, en marge du forum, la ministre d'État a accordé une série d'audiences à de hautes personnalités du monde diplomatique. Entre autres, une rencontre avec son homologue du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. "Les deux ministres des Affaires étrangères ont évoqué l'état des relations entre le Qatar et la Côte-d'Ivoire, avant de s'entretenir sur plusieurs projets et potentialités d'investissements qu'offre la Côte-d'Ivoire ". Plaidoyer pour la réduction du fossé social avec le Haut-commissaire du HCR, Filippo Grandi, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora de Côte d'Ivoire a abordé la fin du statut des réfugiés ivoiriens. "A sa sortie d'audience, la ministre d'État Kandia Camara a révélé qu'une équipe du HCR sera bientôt en Côte d'Ivoire en vue de préparer la cérémonie officielle prévue à Abidjan". Pour rappel, la fin du statut des réfugiés ivoiriens prendra effet à compter du 30 juin 2022.

Dans ce cadre, le 20 juin prochain, date de célébration à l'échelle mondiale de la journée internationale des réfugiés, Filippo Grandi a annoncé qu'il sera dans la capitale économique ivoirienne " pour annoncer officiellement la fin de ce statut ", a révélé le communiqué de presse. La rencontre de Doha, à en croire le communiqué de la Direction de la communication du ministère des Affaires étrangères, a accueilli de hautes personnalités des plus influentes du monde. Entre autres, le fondateur de Microsoft Bill Gates, le sénateur républicain américain Lindsey Graham, l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, l'activiste afghane, lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, l'ambassadeur de l'UNICEF David Beckham et le Premier ministre palestinien Muhammad Shtayyeh.

Par ailleurs, poursuit ce communiqué, l'Émir du Qatar Cheick Tamin Bin Hamad Al Thani a "longuement " fait un plaidoyer pour la réduction du fossé social et économique entre les nations les plus nanties et celles qui le sont moins. "Il faut de plus en plus une justice sociale au sein des nations que nous sensibilisons à mettre tout en œuvre pour s'éloigner de l'islamophobie", a exhorté l'Émir. Le Forum international de Doha est une plateforme à l'échelle mondiale qui favorise la rencontre de leaders influents (hommes politiques, penseurs, décideurs du monde des affaires, etc.). Plusieurs sujets relatifs à la gouvernance mondiale et aux défis auxquels font face le droit international et les organisations régionales sont à l'ordre du jour de cette rencontre.