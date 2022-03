Afrique: La Tunisie célèbre la Journée Mondiale du Théâtre - Le 4ème ART au cœur des actions pour un monde plus juste et plus ouvert sur la Vie

Tunis — Le 27 mars de chaque année, les artistes de la scène dans le monde entier célèbrent la Journée mondiale du théâtre dans le cadre d'événements qui mettent le théâtre au cœur de leurs actions pour la paix et en faveur d'un monde plus stable.

La Journée mondiale du théâtre date de 1962. Elle est célébrée, le 27 mars de chaque année, par les Centres Nationaux de l'Institut international du théâtre (ITI), qui existent dans une centaine de pays du monde.

Créé en 1948, à l'initiative de l'UNESCO et de personnalités renommées dans le domaine du théâtre, l'ITI est la plus importante organisation internationale non gouvernementale dans le domaine des arts de la scène ayant des relations formelles, de consultation et d'association, auprès de l'UNESCO.

L'IIT cherche "à encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des Arts de la scène, stimuler la création et élargir la coopération entre les gens de théâtre, sensibiliser l'opinion publique à la prise en considération de la création artistique dans le domaine du Développement, approfondir la compréhension mutuelle afin de participer au renforcement de la Paix et de l'Amitié entre les peuples, s'associer à la défense des idéaux et des buts définis par l'UNESCO", peut-on lire sur le site de l'Institut.

La Tunisie accueille actuellement plusieurs manifestations et spectacles de théâtre à l'instar de la Semaine de la Journée mondiale du théâtre qu'organise le Théâtre National Tunisien (TNT) du 25 mars au 1er avril, à l'espace du 4ème Art à Tunis.

La Cité de la culture abrite les Journées du théâtre méditerranéen de la Cité (JTM), qui se tiennent dans leur première édition, du 24 au 30 mars 2022. La Tunisie, l'Égypte, l'Italie et l'Espagne prennent part à cet événement organisé par le Pôle théâtre et arts scéniques du Théâtre de l'opéra de Tunis.

Les JTM visent à consolider l'approche culturelle méditerranéenne qui constitue un choix commun des pays du pourtour méditerranéen et une occasion pour l'échange des expériences artistiques et créatives entre les différents acteurs dans le secteur théâtral.

Dans sa Déclaration à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, le Théâtre national tunisien a mis l'accent sur " la conjoncture mondiale actuelle, mouvementée, due à la persistance de la crise sanitaire du Corona et des conflits et tensions qui sévissent dans plusieurs pays du monde. "

Cette nouvelle donne défavorable a encore eu " un impact sur le secteur de la culture qui connait un déclin dans l'activité artistique créative ", a fait constater l'institution dans son texte en version arabe publié dimanche 27 mars 2022 sur le réseau social du ministère des Affaires Culturelles.

" Le théâtre a été parmi les arts les plus touchés par la conjoncture actuelle, étant donné que cet art a souvent été synonyme de communion entre l'artiste et le public ", explique la même source.

La célébration de la Journée mondiale du théâtre constitue une occasion annuelle pour " renforcer l'apport des dramaturges du monde entier dans l'évolution de leurs sociétés respectives ", indique le TNT. Cette contribution " se manifeste dans des œuvres créatives et approches esthétiques qui prônent l'adoption des valeurs universelles. "

Et d'ajouter " le théâtre demeure un art qui lutte contre la haine et milite pour l'instauration du dialogue avec l'autre ". Le quatrième art " opte pour des visions artistiques qui explorent les questions actuelles et les mettent à l'épreuve à travers des œuvres basée sur la réflexion, le questionnement et le dialogue. "

Le TNT rappelle l'importance de la scène théâtrale nationale et celle de la région arabe ce qui commande " aux dramaturges de perpétuer son rayonnement à travers des oeuvres créatives, notamment en ces temps difficiles ".

Il affirme par ailleurs sa conviction en la capacité de résilience des dramaturges à travers la production d'œuvres créatives sortant de l'ordinaire et qui sont rebelles face à l'ambiguité, la violence et les conflits qui caractérisent la scène mondiale.

L'ultime but est de constituer un cadre plus propice "au droit à la différence, à la diversité et à l'interculturalité par le biais d'un théâtre capable de tracer les contours de sociétés plus libres, plus justes et plus ouverte sur la vie".

La position du TNT rejoint dans ce sens celle dans la déclaration pour la paix de l'ITI qui a adressé une lettre à ses membres et amis dans laquelle il rappelle la conjoncture mondiale après la seconde guerre mondiale. "En 1948, alors qu'une grande partie de l'Europe et du reste du monde était en ruine , ce sont de grandes institutions culturelles de leur temps qui ont sorti la civilisation du bourbier. L'ITI a été fondée pour utiliser les arts de la scène pour la compréhension mutuelle et la paix".

Dans un monde à nouveau bouleversé, l'Institut international du théâtre se donne pour mission de "redevenir un flambeau de paix et d'unité pour ses membres, les arts de la scène et le monde dans son ensemble".