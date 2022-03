Ile Maurice: Lorna, 13 ans, se bat contre la leucémie

Alors qu'elle devrait courir et s'amuser avec ses amies à l'école, Lorna Eleonore, 13 ans, est sur un lit d'hôpital en Inde dans l'attente d'une greffe de moelle osseuse. Son calvaire a commencé l'année dernière après avoir attrapé le Covid-19.

Selon sa grande sœur Laura, qui se trouve à son chevet en Inde, après son infection au Covid, sa petite sœur n'a plus été la même. "Elle passait ses journées à dormir, elle était tout le temps faible et n'avait plus goût à rien."Sa famille pensait aux effets secondaires du virus mais après un tour à la plage qui a fini aux urgences, ils ont compris que c'était bien plus que ça. "Nous sommes partis à la plage en famille pour lui refaire les idées et là-bas, elle a fait un malaise. Nous l'avons emmenée d'urgence à la clinique où il a été découvert découvert que son taux de sang était très bas."

Par la suite, la famille l'a transférée à l'hôpital, explique Laura, et après des tests approfondis, le 14 décembre 2021, ils apprennent que Lorna souffre d'une leucémie aiguë myéloblastique. "On n'oubliera jamais ce jourlà. Tout de suite nous avons entamé les démarches avec l'aide du ministère de la Santé pour l'emmener en Inde pour faire plus de tests, comme l'a recommandé son médecin et le 25 décembre nous nous sommes envolées pour la Grande péninsule. Ensuite nous sommes revenues pour continuer sa chimio à Maurice."

Cependant, de jour en jour depuis son retour, son état a empiré et elle ne cesse de faire des infections et des va-et-vient à l'hôpital des cancéreux (exMedPoint). La famille a compris qu'elle aurait besoin d'une greffe de moelle osseuse si elle veut survivre et ils sont donc retournés en Inde récemment avec l'aide de l'association Enn Rev Enn Sourir. "Nous sommes tous en Inde en ce moment. Ma mère, mon père et mon petit frère pour savoir qui d'entre nous sera compatible pour la transplantation. Cependant, il nous faut Rs 1,5 million en tout pour que la greffe puisse se faire."

Selon Laura, Lorna est très faible mais reste forte mentalement. Tant bien que mal, elle garde le sourire et chante quand elle le peut. "Son plus grand rêve est de devenir hôtesse de l'air plus tard. Elle veut aussi reprendre les cours au plus vite. Nous ne voulons pas la perdre . Aidez-nous s'il vous plaît."

Si vous souhaitez aider Lorna, faites un don sur le compte de la MCB de Enn Rev Enn Sourir: MCB 000446714739