Ile Maurice: "Professional fees" de Rs 100 aux pharmaciens - mal de crâne en vue

La colère a déjà gagné la population. Cela, après que des médias ont affirmé qu'il faudrait désormais débourser Rs 100 en guise de "professional fees", pour décoder les prescriptions faites par les médecins, notamment. Le fait de devoir une nouvelle fois met lamé dan pos ankor alors que le coût de la vie est déjà très élevé, angoisse les consommateurs et plusieurs questions se posent.

Devrons-nous payer les pharmaciens pour qu'ils nous recommandent du panadol ou de l'immodium, par exemple ? Ou encore, justement, pour déchiffrer l'écriture lapat mouss du médecin sur la boîte et nous dire s'il faut prendre le médicament matin, midi, soir et décoder le dosage ou la posologie ? La note serat-elle incluse dans le prix du médicament ? Qu'en-est-il vraiment ?

Faizal Elahee, chairman du Pharmacy Council, explique qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et de désinformation à ce sujet. "Il ne s'agit pas de payer les pharmaciens pour déchiffrer la prescription d'un médecin sur les boîtes ou pour donner un médicament à une personne ; on parle en fait d'une consultation et prescription professionnelle. Prendre un rendez-vous et avoir une consultation professionnelle avec un pharmacien pour parler des médicaments et avoir des détails professionnels sur ces médicaments. Quels en sont les attributs et les effets secondaires, entre autres."

Ah ? Mais plus concrètement, cela veut dire quoi ? Selon notre interlocuteur, la mise en place de ce nouveau 'projet' n'a pas encore été discuté avec toutes les instances concernées et les lignes directrices n'ont pas encore été établies. "Il est faux de dire que c'est quelque chose qui prendra effet très prochainement car nous n'avons pas encore défini tous les guidelines. C'est toujours au stade de discussions et avant que cela ne prenne effet, nous allons préparer le public pour qu'il comprenne de quoi il en retourne." Faizal Elahee explique que cela pourrait prendre plus d'un mois.

Pour rappel, le Pharmacy Council compte un board de 14 personnes et il y a 547 pharmaciens enregistrés.