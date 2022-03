Ile Maurice: En attendant un avis de fort... soleil !

Évidemment que la météorologie n'est pas une science exacte. Mais tout de même ! Quand on compte le nombre de fois où les prévisions de la météo ont été loupées, sinon totalement désavouées par le temps qu'il a fait par la suite, on est vraiment tenté de faire l'économie de radars Doppler, de météorologistes flous et de bulletins météo inexacts ou ne disant pas grand-chose de plus que de signaler des "ondées passagères principalement sur les hauts plateaux"...

Le plus grave sans doute, c'est quand le service météo annonce des états cycloniques ou des situations de pluies torrentielles qui mènent à des arrêts de travail alors que le temps, qui d'évidence aime beaucoup jouer à cachecache, se révèle finalement être beau, sec, parfois même brillamment ensoleillé ! Au point de suggérer un avis de fort soleil !

Prenez lundi dernier. Il a beaucoup plu ce jour-là. Il y avait aussi de l'orage. Ce matin-là, à 10 h 45, on émet un avis de pluies torrentielles qui s'étendra jusqu'à 20 heures. A-t-on fermé les bureaux, les écoles et les usines ? Pas à ma connaissance ! Dans l'après-midi, le ministère de l'Éducation annonce que sur avis de la météo, il n'y aura pas de classes en présentiel le lendemain, soit le mardi 22 mars. Branle-bas de combat dans les familles : Qui va garder mes enfants ? Dois-je prendre un 'sick' au cas où il y aurait du 'home schooling' ? Ce qui est certain, c'est que les forces climatologiques supérieures (vous aurez certainement noté que ce genre de comité ne s'étiquette jamais comme de niveau 'inferieur'), réunies d'urgence sous la présidence de Jupiter, décide, coquin comme tout, de ridiculiser météo et ministère une fois de plus, en espérant qu'ils cesseront enfin de jouer à l'Étatnounou. L'État-tétine, si vous préférez. Le mardi 22 était donc un jour radieux : ciel bleu, soleil de feu, un beau jour pour le bord de mer !

Selon le protocole existant, on décrète une alerte de pluies torrentielles et on ferme les écoles aussitôt que l'on a enregistré 100 mm de pluie en moins de 12 heures sur un nombre de sites très répandu ("widespread") et que de la forte pluie est probable pour encore plusieurs heures. Laissons de côté la partie prévisionnelle pour le moment, ainsi que le besoin d'attendre 12 heures avant de réagir, mais ce critère de 100 mm de pluie en 12 heures paraît vraiment extrêmement conservateur !

D'abord, prenez une règle et confirmez de vos propres yeux ce que moins de 10 millimètres (1 centimètre !) représente comme pluie horaire ! Ensuite, constatez les normes d'usage dans des pays qui sont apparemment normaux. À Hong Kong/Kowloon, par exemple (*), 7,5 millions de personnes vivent sur une région de seulement 427 miles carrés, soit 60 % de notre surface nationale. La région est par ailleurs largement plus bétonnée que chez nous ! Ils connaissent en moyenne six cyclones à l'année et pour les pluies torrentielles, les autorités appliquent un système gradué d'alerte depuis 1992. Le code 'orange' prévient seulement de la possibilité d'une situation plus grave de code 'rouge' (50 mm de pluie en UNE HEURE) puis de code 'noir' (70 mm de pluie en UNE HEURE). Il faut passer au niveau rouge pour fermer les écoles. Notons que notre critère local (100 mm en 12 HEURES !) est, en moyenne, au moins CINQ FOIS plus prudent que celui de Hong Kong ! D'autant qu'en 12 heures, la pluie a plus de chance d'être absorbée ou évacuée qu'en une heure ! Qu'avons-nous donc de si spécial à Maurice pour justifier un tel niveau de prudence excessive ? Pas à dire : nous n'avons pas volé notre réputation de pays "poule mouillée" !

À signaler aussi que Wikipédia (**), qui cite 176 références différentes sur sa notice sur la pluie, indique que 'heavy rain' est définie quand il y a entre 10 mm et 50 mm de pluie à l'heure et qu'au-delà de 50 mm/heure, on est en situation de 'violent rain'. Hong Kong est d'accord. Pourquoi pas notre météo ? Et que font les Hongkongais avec leurs drains que nous ne faisons pas ? Interrogations raisonnables ?

******

Comme si la guerre en Ukraine n'était pas assez consternante, Kim Jong-un a trouvé le moment propice pour lancer un missile balistique intercontinental (ICBM) qui est retombé dans les eaux territoriales du Japon. Ce missile a ainsi démontré qu'il était 33 % plus puissant que le Hwasong 15, qui date de 2017 et qui était lui-même déjà assez puissant pour porter plusieurs têtes nucléaires n'importe où aux États-Unis ! (***)

La Corée, le Japon, les États-Unis, les Nations unies ont protesté comme d'habitude d'autant que Kim Jongun s'était engagé à ne plus faire de tests d'ICBM ! On a répété que les voies diplomatiques restaient ouvertes et qu'elles devaient être privilégiées. On finira par imposer encore plus de sanctions économiques, alors même que la Corée du Nord est dans une grave crise financière et un jour, on se réveillera avec du 'vrai' et non plus une menace et on se demandera quoi faire à part d'armer, mettons le Japon, à se défendre quand une ogive nucléaire aura rasé, mettons Nagoya, mettons par erreur...

La situation sécuritaire mondiale est, sans conteste, de plus en plus inquiétante.

La Russie, qui ne se retient pas pour régler les problèmes unilatéralement à ses frontières que ce soit en Géorgie ou en Ukraine, ne se retient pas non plus pour brandir l'option nucléaire pour terrifier les pays qui souhaiteraient aider l'Ukraine. Ils sont terrifiés ! De perdre leurs acquis. L'enlisement de l'armée conventionnelle russe, malgré des tirs d'artillerie 'sans triage' sur Kharkiv, Kiev ou Marioupol, reproduisant ainsi le modèle de Grozny, suggère que les risques d'escalade vers la guerre biologique, chimique ou nucléaire, augmentent. En effet, il est improbable que Poutine veuille perdre la face en 'perdant' cette guerre ! L'accord nucléaire avec l'Iran, pourtant proche d'un dénouement, a été bloqué in extremis par... la Russie, qui voulait des dérogations spéciales à son endroit en contrepartie de sa signature et de son rôle. La Russie va pouvoir y construire des centrales nucléaires, accord signé ou pas ! La Chine qui annonçait en février, à la veille des olympiades d'hiver, une amitié 'sans limite' avec la Russie, pourra activer son accord stratégique de 400 milliards de dollars avec Téhéran. L'Iran pourra, après l'accord, vendre son pétrole sans contrainte et financer ses ambitions régionales. Les ÉtatsUnis retardent l'imminence d'un arsenal nucléaire iranien et disent 'garder toutes les options sur la table' si l'Iran triche ou dérape, mais que feront-ils effectivement après l'exemple des lignes rouges syriennes ou ukrainiennes ? Personne n'y croit plus. Surtout pas les autocrates !

Quand Biden tentait de regrouper les démocraties du monde en conférence mondiale en mai 2021, il voyait déjà se profiler une grande alliance des autocrates. En Asie, sous l'exemple chinois, le Cambodge s'est rapproché du Myanmar, la Thaïlande est sous régime militaire et la Corée du Nord continue son petit numéro. L'Inde de Modi devient moins démocratique, même si elle n'est pas encore au même rang que l'Afghanistan des talibans ou la Biélorussie de Loukachenko. Le problème des démocraties c'est que contrairement aux autocraties, leurs électeurs sont libres, grognons et exigeants, les informations qu'ils consomment ne sont pas autant manipulées (pour qui veut vraiment voir clair) et qu'elles sont constamment en train de privilégier leur confort et leur croissance à court terme. Les autocraties d'aujourd'hui (même l'Arabie saoudite et les émirats arabes lèvent le nez et ne répondent plus, même pas au téléphone !) semblent, par contre, prêtes à jouer un jeu plus long, à être plus agressives, à tenter de déstabiliser l'ordre établi pour y prendre une plus grande place. Les menaces et les sanctions de l'Ouest ne semblent plus suffire. On va retrouver, semble-t-il, la guerre ou alors une lente érosion de la position et de la crédibilité du monde 'libre' qui, ironie du sort, est enviée par les autocrates, du moins à travers leurs oligarques - mais moins sa démocratie qui lui permet pourtant d'être enviable au départ...

Et nous, petite terre isolée dans l'océan, quel camp choisirons-nous sur la lancée actuelle ? L'avis de fort soleil est-il à l'Est ou à l'Ouest ?