Algérie: La SADEG désormais dénommée "Sonelgaz-Distribution"

Alger — La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG), filiale du groupe Sonelgaz a annoncé, dimanche dans un communiqué, le changement de sa dénomination à "Sonelgaz-Distribution".

"Depuis la fusion des activités de distribution en 2017, la société a établi une méthode stratégique pour développer ses activités en vue de s'adapter aux développements socio-économiques opérés dans le pays et aux exigences de modernité, et partant favoriser son interactivité et la réponse efficace à son environnement et ses interlocuteurs", souligné le communiqué.

A l'entame de 2022, l'Assemblée générale extraordinaire de la société a approuvé le changement de dénomination de "la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz" à "La société algérienne de l'électricité et du gaz: Sonelgaz-Distribution".

Le logo de Sonelgaz a été adopté, avec l'ajout de l'appellation "Distribution", et ce à l'effet de "promouvoir les missions de la société et ses activités consistant à assurer l'énergie, conformément aux normes de pérennité, de qualité et de référence, et dans le respect des conditions de sécurité", ajoute le document.

Lire aussi: Exploitations agricoles: Sonelgaz-Distribution annule le prépaiement des redevances de raccordement en électricité

Cette démarche constitue "une halte historique" visant à repositionner la société de distribution dans l'environnement institutionnel du groupe, et de "consacrer sa position et son identité vis-à-vis de son environnement en général parmi les clients, les entreprises et partenaires", en adoptant les principes de "proximité et de dialogue", précise le document.

Ainsi, la société à réussi à s'imposer "en tant que modèle d'entreprise citoyenne et entité vitale, dynamique et fiable dans la stratégie globale établie par le nouveau mode de gouvernance au niveau du groupe Sonelgaz", a-t-on souligné.

"Ce repositionnement vient conforter notre engagement à promouvoir notre politique de voisinage, mobiliser toutes nos ressources et moyens pour assurer des services de qualité dans le cadre du service public et poursuivre le processus de développement socio-économique", conclut le communiqué.