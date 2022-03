Algérie: Industries électriques - Instructions pour introduire le produit national dans les projets de marchés

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, d'introduire le produit national dans tous les projets de marchés, indique un communiqué du Conseil des ministres.

A l'issue d'un exposé sur la relance de la stratégie des industries électriques, "le président de la République a instruit le gouvernement de l'impératif d'introduire le produit national dans tous les projets de marchés, particulièrement avec les étrangers", note le communiqué.

Il a ordonné au ministre de l'Energie et des Mines de faire un constat et un inventaire de toutes les importations de la Société nationale de l'électricité et du gaz en procédant immédiatement à l'interdiction de l'importation des produits locaux à l'instar des groupes électrogènes, les transformateurs électriques et les câbles et autres équipements de qualité requise, et ce, pour encourager l'investisseur algérien.

Le président de la République a également instruit les ministres des secteurs de l'Industrie, du Commerce et de l'Enseignement supérieur, de coordonner avec le Premier ministre pour créer des laboratoires de métrologie et de contrôle des équipements électroménagers importés à l'origine de nombreux accidents ménagers dangereux et à consommation excessive d'énergie, souligne le communiqué.

Le Président Tebboune a salué l'initiative de réunir tous les opérateurs économiques activant dans le domaine des industries électriques et l'appel à organiser une foire spéciale pour ces industries afin de les faire connaître et d'examiner les opportunités de créer des partenariats bilatéraux pour développer leurs activités, ajoute la même source.