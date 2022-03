Algérie: Le Président Ghali salue le mouvement de solidarité en Espagne rejetant la dernière position de Sanchez

Chahid El Hafez — Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali a salué le mouvement de solidarité en Espagne de rejet de la dernière position du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, exprimant à ce propos la confiance de la partie sahraouie et sa satisfaction quant au niveau de solidarité manifesté par l'ensemble des acteurs en Espagne, notamment les partis politiques.

Les déclarations du Secrétaire général du Front Polisario sont intervenues à l'ouverture des travaux de la sixième session du Secrétariat national du Front Polisario, au cours de laquelle il a abordé les différents aspects de la lutte du peuple sahraoui à différents niveaux.

M.Ghali a en outre exprimé sa gratitude au mouvement de solidarité en Espagne pour "l'élan qui s'est traduit par son rejet catégorique de la dernière position du Premier ministre espagnol", ajoutant que "nous sommes confiants et satisfaits du niveau de solidarité dont font montre tous les acteurs de la société espagnole et des partis politiques"."Nous devons lever toute ambiguïté et corriger toute erreur à cet égard.

Le président sahraoui a également indiqué que "l'Etat espagnol ne saurait être exempt de sa responsabilité historique, politique, juridique et morale envers le peuple sahraoui" (...), rappelant l'accord conclu entre les deux parties au conflit, l'ONU et l'Union africaine (UA), qui a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU et signé par les deux parties, le Front Polisario et le Royaume du Maroc, à savoir le plan de règlement ONU-Afrique de 1991.

Lire aussi: La décision de Sanchez est une trahison envers les Sahraouis et leur cause

Il a appelé l'ONU et l'UA à "prendre des mesures décisives pour honorer leur engagement et leur promesse et permettre au peuple sahraoui de disposer de son avenir de manière libre, démocratique et transparente".

"Rien ne dissuadera notre peuple de poursuivre sa guerre de libération, par tous les moyens légitimes, afin d'arracher ses droits inaliénables, à leur tête le recouvrement par la République arabe sahraouie démocratique, Etat de tous les Sahraouis, de sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires", a conclu le président de la RASD.