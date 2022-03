Maroc: Un nouveau Mondial pour Vahid Halilhodzic?

Après le nul face à la RDC au match aller (1-1), le Maroc est en ballottage favorable avant le match retour mardi 29 mars à Casablanca. En cas de victoire du Maroc, Vahid Halilhodzic retrouvera les pelouses d'un Mondial après le parcours historique qu'il avait effectué avec l'Algérie au Brésil en 2014.

Vendredi 25 mars, Vahid Halilhodzic s'est félicité du résultat positif réalisé contre la RDC à Kinsasha lors du match aller des barrages du prochain Mondial au Qatar. " On n'est pas encore qualifiés. Il y a un match difficile qui nous attend à Casablanca ", a déclaré le Franco-bosniaque après la rencontre. Longtemps méconnaissables, les Marocains n'ont pas gagné en déplacement, mais ont ramené un nul prometteur contre la RD Congo.

90 minutes pour une qualification à la Coupe du monde

Menés depuis la 12e minute sur une frappe enveloppée de l'ex-Lorientais Yoane Wissa, détournée par la tête de Romain Saïss, les joueurs de Vahid Halilhodzic ont égalisé sur une reprise de Tarik Tissoudali (76e) et sont en ballotage favorable avant le match.

" Après le match nul à l'aller contre le Congo, il nous reste 90 minutes pour une qualification à la Coupe du monde. On n'est pas encore qualifiés, même si on a obtenu un bon résultat malgré pas mal de difficultés, j'espère qu'on jouera mieux. Je compte sur votre soutien inconditionnel, qu'on gagne ensemble ce match et qu'on obtienne cette qualification pour le Mondial ", a dit l'ancien sélectionneur de l'Algérie pour galvaniser les supporters marocains qui seront dans le stade de Csablanca.

C'est au Brésil avec l'équipe d'Algérie que Vahid Halilhodzic a vécu sa dernière Coupe du monde en tant que sélectionneur. Et les Fennecs ont atteint un huitième de finale historique face à l'Allemagne. En 2018, juste avant le Mondial en Russie, il avait pris la porte, alors qu'il devait faire le déplacement avec le Japon qu'il avait qualifié. Il avait vécu la même mésaventure en 2010 avec la Côte d'Ivoire pour le Mondial en Afrique du Sud.

Vahid Halilhodzic sévèrement critiqué par Nordin Amrabat

Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour critiquer les choix du sélectionneur Vahid Halilhodzic, à commencer par celle de l'expérimenté attaquant Nordin Amrabat, que le coach n'appelle plus depuis plusieurs mois.

" Il ne tire pas le maximum de ce groupe à cause de son entêtement et de son énorme ego, explique le buteur de l'AEK Athènes dans un entretien accordé à ESPN. Comment tu peux ne sélectionner qu'un joueur sur quatre présents dans le plus haut niveau en Ligue des champions ? Je ne sais pas du tout ce qu'il essaye de faire, mais personnellement, il fait tout le contraire de ce qu'attendent les fans. "

Pour Nordin Amrabat, Vahid Halilhodzic doit " mettre son ego de côté " ou " partir définitivement ". L'ancien joueur du PSV qui fait référence à la mise à l'écart de certains des meilleurs éléments du Maroc dont Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui.

La sélection marocaine, qui s'était arrêtée en quarts de finale lors de la dernière CAN, est proche d'un deuxième Mondial d'affilée après la Russie. " Il y a de l'appréhension et un peu d'incertitude. J'aimerais réaliser cet exploit. Pour l'instant, tout va bien. Nous avons remporté tous les matches de qualification de manière convaincante. Un jeune groupe plein d'ambitions s'est créé ", avait commenté Vahid Halilhodzic au média bosniaque N1Info, avant le match aller.