Afrique: Le programme togolais de transferts monétaires Novissi récompensé au SXSW 2022

Unique représentant africain lors du salon des innovations South by Southwest (SXSW) à Austin au Texas, l'application GiveDirectly-Novissi a reçu un prix spécial du jury. Une reconnaissance pour cette création numérique inédite, originaire du Togo, et qui a pour objectif de combattre la pauvreté.

Imaginez que vous vivez dans un des cent cantons les plus pauvres du Togo, et que vous gagnez mois de 650 francs CFA par jour. Vous n'avez pas de smartphone, mais juste un téléphone portable de première génération. Grâce à votre téléphone à touches, vous pouvez quand même recevoir des aides.

Au Togo, 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et 80% travaille dans le secteur informel. Lorsque le Covid-19 touche le pays, les mesures de confinement s'accompagnent d'aides financières. Mais difficile pour les autorités à Lomé de dire aux Togolais :" Si vous sortez, vous risquez de mourir du Covid, et si vous restez chez vous, vous risquer de ne pas gagner d'argent et mourir de faim ". Grâce au programme Novissi, une plateforme accessible sans Internet, il suffit de taper le code *855#sur son téléphone.

Le gouvernement togolais a mis en place NOVISSI,un système d'aide aux populations dont les activités économiques sont touchées par les mesures de riposte contre le covid19.Cette aide consiste en un versement d'une somme forfaitaire sous certaines conditions.

Mais cela ne permet toujours pas de toucher les gens qui vivent à la campagne. Les autorités togolaises contactent alors la prix Nobel de l'économie, Esther Duflo. La Franco-américaine leur conseille de contacter le think tank Innovation for Poverty Action qui travaille avec l'université de Berkeley. L'université américaine les aide à créer une carte de la pauvreté du Togo en utilisant à la fois l'imagerie satellitaire et l'intelligence artificielle.

" L'imagerie satellitaire permettait d'avoir des données comme le matériel du toit, l'état de la rue, le niveau d'électrification de la zone. Avec la carte de la pauvreté du Togo, le challenge était de déterminer les individus les plus vulnérables, les personnes les plus pauvres, cibler les personnes qui gagnent moins de 1,25 dollar par jour, l'équivalent d'à peu près de 1 000 francs CFA. Nous avons donc utilisé ce qu'on appelle les métadonnées téléphoniques, c'est-à-dire : est-ce que vous faites des appels sur le plan international, combien de temps est-ce que vous passez au téléphone, est-ce que vous utilisez de la data, à quelle fréquence vous envoyez des sms, tous ces paramètres vous donnent une indication sur le statut socio-économique d'une personne ", détaille Kafui Ekouhoho, directrice générale de l'agence gouvernementale Togo Digital.

Au #Togo 🇹🇬, le gouvernement a mis un place un programme de solidarité intitulé Novissi.

Avec cette carte de la pauvreté, une campagne de messages radiophoniques et télévisés a été lancée dans les 100 cantons les plus pauvres du Togo. Et cela a fonctionné. L'ONG américaine GiveDirectly qui soutient les populations vulnérables a donné 10 millions de dollars qui ont été redistribués aux Togolais les plus pauvres. Entre novembre 2020 et mars 2021, l'algorithme a ainsi permis d'octroyer des fonds à 57 000 Togolais.

Cette technologie ainsi que l'algorithme ont également été utilisés lors des inondations au Bangladesh ou en Ouganda. On peut désormais imaginer utiliser cette plateforme pour atteindre les populations déplacées, comme en République démocratique du Congo, lors de l'éruption du Nyiragongo en 2021, par exemple.