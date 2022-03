Madagascar: Ivokolo Analakely - Fanaiky reçoit ses lettres de noblesse

Une éminente personnalité de la scène musicale malgache, un artiste dont le charisme sur scène n'a d'égal que sa passion à communier avec le public à travers sa musique, Fanaiky Rasolo-mahatratra a assuré un concert électrisant ce weekend. Dans la soirée du vendredi, l'illustre bassiste qu'il est a littéralement fait vibrer les planches de la scène du centre culturel Ivokolo Analakely.

De ce concert, Fanaiky nous dresse ainsi un répertoire en hommage à ces 35 années à travers lesquelles il a bercé les mélomanes de cet art qu'il aime tant. De ses quatre albums majeurs, à savoir " Bass' Vav ", " Goma", " Karibo " et " Melo Gasy ", on revisite ainsi à ses côtés ses plus belles chansons.

Accompagné par Bolo Rakoto David à la batterie et aux percussions, Tahiana Vibe au saxophone et Tsanta Randriamihajasoa au sodina, ainsi qu'au piano, Fanaiky à la basse fait chavirer les cœurs. L'émotion était au rendez-vous, puisque la ministre de la Communi-cation et de la culture, Lalatiana Andriantongarivo a honoré de sa présence ce concert et elle n'est pas venue les mains vides. " Fanaiky illustre l'excellence de la musique malgache dans toute sa splendeur, un fier porte-étendard de notre culture que l'on est fier d'honorer " confie-t-elle en lui décernant le titre de Commandeur de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture au cours de ce concert.

Une belle consécration pour l'artiste qu'est Fanaiky. Lui qui revient de très loin pour en arriver là, notamment en ayant survécu à sa maladie. " Le meilleur est toujours à venir ! " scande-t-il.