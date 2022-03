Cote d'Ivoire: Niablé - La Banque Mondiale évalue son projet de distribution de manuels gratuits dans les écoles

Une cérémonie d'information, d'évaluation et de sensibilisation d'un projet de la Banque Mondiale dans le secteur de l'éducation, s'est tenue le 25 mars 2022 à Niablé (22 km au sud-est d'Abengourou).

Financé à hauteur de 85 millions de dollars, ce projet dénommé Projet de l'amélioration de la Gouvernance pour la délivrance des services de base (PAGDS) entre dans le cadre des appuis de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire relativement à ses efforts dans certains domaines clés. Ainsi, pour renforcer la capacité du gouvernement ivoirien dans sa riposte contre le Covid-19, le projet PAGDS a été initié dans le secteur de l'éducation ; prenant en compte la production et la distribution gratuite de manuels scolaires.

Intervenant dans le cadre de ce programme à Niablé au nom de Mme Yao Madeleine la coordonnatrice dudit projet, Mme Ebrottié Marie a expliqué que ce projet vise à renforcer et améliorer le système éducatif dans la mise en œuvre de la politique " Ecole gratuite pour tous ". Ainsi, au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, ce sont plus de 3,4 millions de livres de mathématique et de lecture et 33 000 guides-maitres qui ont été distribués aux enseignants et aux élèves des classes de Cp1 et Cp2 sur l'ensemble du territoire national. Soulageant ainsi tous les acteurs du système éducatif, notamment les parents d'élèves dans ce contexte difficile de crise sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19.

Dans son éclairage, Mme Ebrottié Marie a révélé qu'en plus de la distribution gratuite de manuels scolaires, le Pagds apporte un appui au ministère de l'éducation nationale pour l'affectation en ligne des élèves de 6ème afin de permettre aux parents d'élèves d'affecter eux-mêmes leurs enfants dans les établissements secondaires de leur choix. Bien plus, le projet intervient dans le contrôle électronique des élèves du secondaire affecté dans les établissements privés pour aider l'Etat ivoirien à payer la juste dépense. Ainsi, à Niablé où les responsables du projet ont effectué une évaluation de la mise en œuvre dudit projet, ils ont également sensibilisé les parents et les enseignants sur le mode de gestion des manuels afin de les mettre à disposition des élèves.