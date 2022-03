Cote d'Ivoire: Académie des forces armées - Voici les conditions du concours d'entrée

Les concours d'entrée à l'académie des forces armées de Zambakro sont ouverts, rapporte une circulaire du ministère d'Etat, ministère de la défense.

Pour faire acte de candidature pour le concours direct, il faut être de nationalité ivoirienne, être titulaire au moins d'une licence ou avoir validé deux années de classes préparatoires à la date du concours, être âgé de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 31 décembre 2022 pour les candidats titulaires de la licence et les candidats en fin de classes préparatoires ou être âgé de 28 ans au plus pour les candidats de diplômes supérieurs.

Le candidat doit être de bonne moralité, avoir une taille minimale de 1,70 mètres pour les hommes et 1,65 mètres pour les filles, être physiquement et médicalement apte : une visite médicale sera effectuée pour les candidats admissibles, sous la responsabilité de la direction de la santé et de l'action sociale des armées(Dsasa), avant les épreuves sportives.

Pour le concours semi-direct, il faut être un sous-officier, être âgé de 35 ans au plus, n'avoir jamais encouru une sanction disciplinaire au cours des trois dernières années, être bien noté durant les trois dernières années avec une progression régulière, être titulaire du baccalauréat au moins et comptabiliser au moins cinq années de service effectif au 31 décembre 2022 et être titulaire du Brevet d'arme(Ba1) ou d'un diplôme équivalent pour les candidats de la marine nationale ou de l'armée de l'Air ou de la gendarmerie (BA, BE, CT1, OPJ ou équivalent).