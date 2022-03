Cote d'Ivoire: Rhdp - Le Raci annonce son retour

Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (Raci) a tenu un bureau politique, le samedi 26 mars 2022, à la Permanence dudit parti à Abidan. Dans une déclaration lue par Fofana Bassatigui dont Fratmat.info a reçu copie, le Raci annonce son retour au Rhdp.

C'est pourquoi le Bureau politique a décidé d'entériner et de prendre au compte du Raci l'annonce de son retour au Rhdp faite à Sirasso, le 26 février 2022, par le Président Soro Kanigui Mamadou en vue d'épouser pleinement la noble vision du Président de cette formation politique, Alassane Ouattara. Le Bureau politique a félicité son président Soro Kanigui Mamadou pour toutes les actions engagées en vue de renforcer la confiance avec le Rhdp. À travers cette annonce, le président du Raci a engagé sa formation politique et l'ensemble de ses militants dans une démarche sage et responsable. Par conséquent, conformément aux Statuts et au règlement intérieur du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, le bureau politique a invité Soro Kanigui à convoquer en urgence un congrès extraordinaire le samedi 23 avril 2022 au plus tard, pour procéder à la dissolution du parti et au transfert de l'ensemble de ses actifs au Rhdp.

Concernant la situation sociopolitique, le Raci a salué les conclusions du dialogue politique et l'engagement du Chef de l'État, Alassane Ouattara, à consolider la stabilité de la Côte d'Ivoire et à renforcer le dialogue avec les principaux acteurs politiques. Le Raci s'est également réjoui de la restructuration du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et de la volonté de ses dirigeants de créer un grand parti politique fort, chargé d'assurer la continuité de l'œuvre politique de son Président fondateur, Alassane Ouattara, marquée par le développement durable et la prospérité.