Cote d'Ivoire: Gestion des conflits dans les villages - Les chefs désormais outillés

Les chefs de village des 31 régions de la Côte d'Ivoire ont pris part à une formation du jeudi 24 au samedi 26 mars 2022 à Abidjan-Cocody sur les nombreuses questions de chefferies et celles liées aux fonciers urbains et ruraux. Au terme de ces trois jours de formation, les garants des us et coutumes et leurs collaborateurs sont désormais outillés pour une meilleure compréhension du sens de leurs responsabilités administratives dans le processus de la sécurisation et de la protection des droits réels du foncier urbain et rural.

Ils ont reçu des informations relatives à la nature juridique des actes qu'ils délivrent sur le domaine foncier urbain et rural, mais aussi leur rôle dans la création des droits réels immobiliers dans le domaine foncier. Tout en mettant en œuvre leurs acquis au niveau de leur propre gestion du village, de l'administration de leurs équipes et de la gestion de leurs relations avec les administrations centrales et les collectivités territoriales.

Pour rappel, dans bon nombre de villages, des chefs sont contestés. Il y a des localités dans lesquelles, il y a un bicéphalisme. Les us et coutumes qui sont la référence en matière des gestions du village sont foulés aux pieds, les mêmes parcelles sont vendues à plusieurs personnes et les limites des territoires ne sont pas certaines. Sans oublier la forte influence de l'emprise de la politique sur la gestion des villages. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, au titre de l'année 2021, plus de 121 conflits fonciers qui n'ont pas pu être réglés au niveau local ont été portés à la connaissance du Ministre. Notons par ailleurs, que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 8579 villages auxquels sont attachés de milliers de campements.