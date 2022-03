Sénégal: Lompoul-sur-Mer - Un collectif mis sur pied pour protéger la Grande côte

Louga — Des habitants des communes de Léona, de Lompoul (Louga) et de Gandiol (Saint-Louis) ont mis en place, le Collectif des Associations pour la défense et la protection de la Grande côte pour mieux lutter contre l'exploitation minière et la délocalisation des populations, appris l'APS, auprès d'un des membres de la nouvelle structure.

"Nous sommes à Lompoul-sur-Mer, qui est un peu l'épicentre de la Grande côte, pour nous occuper des multiples problèmes qui assaillent la zone. Ces problèmes ont pour nom l'exploitation minière par des sociétés du zircon dont les conséquences sont nocives sur l'environnement et la délocalisation de certaines populations", a déclaré à l'APS, dimanche, Cheikh Diop, un des membres dudit collectif, lors d'un rassemblement. Selon lui, à Potou-sur-mer, "un projet hôtelier qui sera construit sur 500 hectares va toucher plus de 10 villages et les populations ne sont pas encore informées des conséquences d'une telle structure touristique".

"On risque de délocaliser des populations, des écoles, des cimetières, des champs et la production horticole risque de disparaître et cela aura des conséquences sur la production horticole nationale et entraîner de graves répercussions sociales", a-t-il alerté. Il a précisé que la situation est la même sur toute la Grande côte. "On rencontre les mêmes problèmes : exploitation minière, délocalisation des populations, dépossession des terres pour des projets touristiques", a-t-il fait remarquer. Cheikh Diop a assuré que le rôle de leur Collectif est de défendre la Grande côte, les intérêts des populations, la protection de l'environnement et de la forêt.

"Nous avons tenu notre Assemblée générale d'information, aujourd'hui (dimanche). La prochaine étape sera d'informer les autres associations du littoral. Ensuite, nous irons voir les autorités étatiques et locales ainsi que ces sociétés implantées dans la zone", a-t-il expliqué. "Nous n'excluons pas, a-t-il poursuivi, d'organiser un grand rassemblement" qui selon lui, va regrouper toutes les associations de la Grande côte venant de Camberène (Dakar) à Gandiol (Saint-Louis). "Nous voulons une implication des populations dans ces projets de construction et d'exploitation."Nous ne sommes pas contre le développement. Nous ne refusons pas non plus l'industrialisation, c'est une des bases du développement d'un pays, mais nous voulons un développement concerté", a-t-il ajouté.