Sénégal: L'inauguration du pont à péage de Foundiougne et la politique à la Une

Dakar — Plusieurs journaux reçus lundi à l'APS, ont mis en exergue l'inauguration du Pont à péage de Foundiougne dans la région de Fatick (Ouest), là où d'autres publications se sont intéressées aux sujets politiques.

Le président Macky Sall, accompagné de l'ambassadeur de Chine à Dakar, Xiao Han, a inauguré samedi, le Pont à péage de Foundiougne. La construction de l'infrastructure, lancée en février 2018, a été financée à hauteur de 45 milliards de francs CFA (environ 77 millions de dollars USD) par l'Etat du Sénégal et Eximbank of China, selon un document d'AGEROUTE-centre. Ce pont va permettre de raccourcir le trajet vers la Gambie et la Casamance (Sud) mais aussi de jouer un rôle important dans le désenclavement et le développement du potentiel du département de Foundiougne. "Le pont à péage de Foundiougne porte le nom de l'ancien président sud-africain", informe Le Soleil qui affiche à sa une "Macky Sall immortalise Nelson Mandela". Le quotidien national signale que "les tarifs du péage (sont) revus drastiquement à la baisse" et annonce le lancement prochain d'un Programme de désenclavement d'un montant e 200 millions de dollars L'Observateur titre de son côté "inauguration du pont de Foundiougne : Macky Sall sur les hauteurs".

"Foundiougne, le Pont Nelson Mandela et les mille et un coups de Macky Sall", commente le journal. Il note que "sur 1600 mètres de long et 11,4 mètres de large, le pont de Foundiougne, baptisé au nom du grand héros sud-africain de la lutte contre l'apartheid, mort en 2013, a été inauguré samedi 26 mars 2022". Selon le journal du Groupe futurs médias, c'est "un choix du président de la République". Bès Bi Le Jour écrit "pont de Foundiougne : Macky Sall chante Nelson Mandela", soulignant que le chef de l'Etat sénégalais a, lors de la cérémonie d'inauguration, invité "à la protection du bien commun et promet d'autres ouvrages".

"Pont Nelson Mandela de Foundiougne : la renaissance du Sine Saloum", souligne Kritik. Ce quotidien estime que cette infrastructure "puissant levier pour l'exploitation des fortes potentialités agricoles, économiques, culturelles et touristiques de Foundiougne, et de l'ensemble des îles du Saloum, Touba Couta, Passy, Sokone, Bassoul, favorise ainsi, le désenclavement des régions naturelles de la Casamance, et du Sine Saloum et le renforcement de l'axe Dakar-Banjul". Les quotidiens se sont intéressés aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022 et à d'autres sujets politiques.

"Législatives du 31 juillet : Mortal Kombat en vue", selon Sud Quotidien. Le journal donne à ce propos, la parole au professeur Mamadou Diouf de Columbia University (Etats-Unis) qui pense que lors de ces prochaines échéances, c'est "une question de vie ou de mort pour le pouvoir et l'opposition". Sud Quotidien, citant l'Universitaire sénégalais, ajoute "le Sénégal va vers des élections législatives très discutées entre l'opposition et le pouvoir en place". "Invité du jour de l'émission Objection de la radio Sud Fm hier, dimanche 27 mars 2022, l'enseignant d'histoire à l'Université Columbia aux Etats Unis d'Amérique (USA) a indiqué qu'une cohabitation politique à l'issue de ces élections pourrait être une voie salutaire pour l'application des conclusions des Assises nationales", fait remarquer Sud quotidien.

Vox Populi aussi évoquant les prochaines élections du 31 juillet prochain, note : "Législatives : Macky veut du 88-90% à Foundiougne", écrit Vox Populi. "Au propre comme au figuré, c'est ce qu'on appelle leur mettre... l'eau dans la bouche, parce que le plat de résistance arrive quand il enchaîne pour dire+ j'ai décidé de recevoir tous les responsables de la majorité à Fatick, pour discuter avec eux", indique le journal qui cite Macky Sall. Dans la même publication, le leader de l'Alliance pour le République (APR, pouvoir) et de Benno Bokk Yakaar (majorité) a assuré : "ce ne sont pas des discussions secrètes. Je peux vous dire ici ce dont on va parler. C'est que dans ce département, ce que j'attends de vous, ce n'est pas de gagner".

"On a dépassé cela entre nous. Gagner Foundiougne, ce n'est pas un débat. Ce que je veux, c'est que Foundiougne soit parmi les 4 premiers départements du Sénégal, qui ont au bas mot 88-90%. C'est ce que j'attends de vous. Cela demande l'unité, travaillez la main dans la main", a lancé Macky Sall, aux responsables de la majorité présidentielle de Foundiougne, indique Vox Populi. En perspectives de ces échéances électorales, le journal Source A s'est intéressé au démarrage effectif de la collecte de signatures pour les parrainages. "Démarrage effectif de la collecte de signatures dans la perspective des élections législatives : Course contre la montre", mentionne à sa une de cette publication. Selon ce quotidien : "après le retrait des fiches au niveau de la Direction générale des élections, les partis politiques ont commencé à faire leur collecte sur le terrain".

L'As écrit : "législatives du 31 juillet : Macky lave le linge +Sall+ de Fatick". En clair, poursuit le journal, "en déplacement à Fatick ce week-end, le patron de la mouvance présidentielle, Macky Sall, a réuni ses lieutenants pour laver le linge sale de la famille marron beige". "A l'origine des problèmes, certains castings jugés mauvais lors des dernières élections locales", souligne l'As. Le Quotidien s'est quant à lui intéressé à la violence électorale en titrant "violence politique, Benno vise Sonko". Walfquotidien a mis singulièrement le focus sur le parti de l'ex-président Abdoulaye Wade. "Parti démocratique sénégalais : autopsie d'une régression", titre le journal.

La publication analyse ensuite les raisons du déclin de ce parti, citant des "frustrations", des "parachutage", "l'absence de leader charismatique... " "Au pouvoir, de 2000 à 2012, le PDS perd du terrain au fil des ans et des élections. Une chute vertigineuse qui s'explique par les nombreux départs notés après la perte du pouvoir, mais aussi et surtout par l'absence de Wade, père et fils", explique Walfquotidien. "En leur absence et en l'absence d'un leader charismatique, capable de tenir les troupes, l'énigmatique parti libéral est sans boussole", constate le journal.