Madagascar: Éducation nationale - Plus de mille enseignants qualifiés recrutés

"Pour une éducation de qualité et équitable pour tous". C'est l'argument mis en avant par le ministère de l'Éducation nationale, pour motiver "le recrutement spécial", de mille soixante-quinze enseignants. Ils seront affectés auprès des collèges et des lycées.

"Ce sont des enseignants qualifiés qui vont contribuer à la mise en place d'une éducation de qualité", assurent les sources auprès du ministère de l'Éducation nationale. Spécialisés dans différentes matières allant des mathématiques, la science de la vie et de la terre, les Physiques et la Chimie, l'éducation physique et sportive, le Malagasy, le Français et l'Anglais, jusqu'à l'histoire et la géographie, ou encore les sciences économiques et sociales, ces nouveaux enseignants suivront une formation d'initiation pédagogique avant de prendre leur poste.

"La formation d'initiation pédagogique que suivront les mille soixante-quinze enseignants sélectionnés [du 25 avril au 20 mai] renforcera leurs compétences et leurs qualifications. Elle se déroulera dans les vingt-huit centres régionaux de l'institut de formation pédagogique répartis dans les vingt-trois régions", explique Noué Albertrand Randriamananjatovo, directeur de l'Institut national de la formation pédagogique (INFP). Les modules de formation prévus sont la profession d'enseignant, l'organisation et la mise en œuvre d'apprentissage, ou encore, la pédagogie générale.

L'initiative de procéder à un recrutement spécial d'enseignants qualifiés a été lancée l'année dernière, "pour répondre aux besoins urgents en enseignants du collège et du lycée dans les zones 2 et 3 du ministère de l'Éducation nationale", indique une communication de ce département. Le recrutement s'est fait en deux étapes. Il y a d'abord eu une sélection de dossiers et ensuite des tests écrits et oraux. "Le recrutement spécial a été fait dans la transparence. Une commission multidirectionnelle (... ) s'est chargée de la validation et du contrôle des opérations tout au long des étapes clés du recrutement (... )", affirme Eluidoni Masimbonjy Sendradilifera, directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale.