Madagascar: Foire du tourisme - Que peut-on espérer ?

La gare de Soarano a été choisie pour accueillir la 5ème édition du" Tsenaben'ny fizahantany " qui donnera un coup de pouce à la promotion de la destination Madagascar, en donnant la part belle au tourisme domestique.

Ce salon des Bons Plans Tourisme propose aux visiteurs des pro-duits touristiques plus accessibles et diversifiés, à travers 58 exposants répartis sur 68 stands dont 21 professionnels du voyage avec des offres de séjours variés, des spécialistes en gastronomie malagasy et plus de 10 Offices Régionaux du Tourisme , ont indiqué les organisateurs qui bénéficient de l'appui du Projet PIC.

Savoir que l'événement se déroulera du 31 mars au 2 avril prochain. La séance de présentation de la 5e édition de cette foire a eu lieu ce jeudi dans les locaux du ministère à Tsimbazaza, en présence notamment de Diana Rasoanaivo, directeur du cabinet du ministre du Tourisme et de Darafify Ralaivao directeur exécutif de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM).

Selon le ministère en charge du Tourisme, initiateur de l'événement, plusieurs manifestations de premier plan marqueront ce nouveau rendez-vous touristique. Parmi celles-ci, notons la tenue de l'atelier des guides touristiques, en collaboration avec la Fédé-ration Nationale des Guides (FNG), qui se tiendra durant trois jours et focalisé sur des thématiques en vue d'améliorer l'environnement du métier de guide touristique.

Plusieurs désidératas

Le secteur du tourisme traverse actuellement une passe difficile marquée par la volonté des uns et des autres de relancer la destination mais aussi les divergences quant à la manière d'acter cette reprise, notamment au niveau de la réouverture du ciel. C'est dans ce contexte que le département de tutelle met en application sa feuille de route qui a été présentée aux professionnels de la filière.

" Afin d'assurer la relance du secteur de façon coordonnée, la synergie entre le secteur public et le secteur privé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, est désormais plus que nécessaire ", souligne le ministère dans cette feuille de route qui repose sur sept axes stratégiques. Pour sa part, le secteur privé réuni au sein de la Confédération du Tourisme de Madagascar, a rédigé son plan stratégique de relance du tourisme.

Le document consolidé, aligné aux recommandations de l'Organisation Mondiale du Tourisme, a été présenté en septembre dernier.

Les acteurs du secteur touristique souhaitent ainsi des mesures fortes pour atténuer les impacts de la crise sanitaire et un plan de relance ambitieux pour accélérer le redressement des activités. Pour préparer l'avenir, la CTM souhaite également le repositionnement de la destination, la priorisation de l'employabilité et de la professionnalisation des acteurs, la modernisation du secteur ainsi que des actions publiques intégrées à même de produire des résultats à court et à moyen terme tangibles.

Il est attendu que le " Tsenaben'ny fizahantany " servira aussi de plateforme pour poursuivre les échanges entre les responsables publics et les acteurs du secteur dans le cadre de la relance du tourisme. Rappelons qu'une rencontre entre les parties a déjà eu lieu pour, a-t-on indiqué, renforcer le partenariat État-secteur privé du tourisme. La feuille de route ministérielle, ainsi que les résultats attendus sur une période d'un an ont été discutés à cette occasion. Le ministère ayant réaffirmé sa volonté d'apporter des changements notables pour faire bouger les lignes.

Les actions prioritaires annoncées portent, entre autres, sur la mise aux normes internationales des établissements touristiques en matière de protocoles sanitaires, la promotion du tourisme national, le renfor-cement du cadre institutionnel, la transformation digitale ou encore le renforcement des capacités des acteurs du secteur par la formation et la stimulation des investissements touristiques.

De leur côté, les groupements professionnels du secteur ont renforcé leur plai-doyer pour la réouverture totale des frontières et sans conditions. Pour ce dernier point, ils attendent avec impatience la suite de l'annonce selon laquelle les autres compagnies vont reprendre la desserte de Madagascar dans les prochains jours.

Une décision étatique qui a fait l'objet d'un Conseil des ministres spécial ce jeudi, si l'on se réfère à l'intervention de la porte-parole du gouvernement à la radio nationale.